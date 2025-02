Le Terminal Ouest du port Nador West Med attribué à Marsa Maroc

Marsa Maroc et la société Nador West Med ont signé la convention de concession relative au Terminal Ouest de Nador West Med (NWM). Le conseil d’administration de Marsa Maroc a récemment approuvé la signature des documents relatifs à la concession du Terminal Ouest du port Nador West Med. Cette concession, qui s’étendra sur une période de 25 ans, marque une étape importante dans le développement de l’infrastructure portuaire du Royaume, selon un communiqué officiel de la société, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 27 février.

Le Terminal Ouest du port sera doté de 1.440 mètres de quai, fondés à une profondeur de 18 mètres, et sera divisé en deux sections distinctes. La première, d’une longueur de 900 mètres, sera dédiée au traitement des conteneurs, tandis que la seconde, longue de 540 mètres, sera utilisée pour le traitement des marchandises diverses, répondant ainsi à une demande croissante dans ces deux secteurs d’activité.

Une fois achevé, le terminal couvrira une superficie totale de 60 hectares. Il sera équipé de moyens modernes et performants, comprenant à terme 8 portiques de quai (STS), 24 portiques de parc (RTG), ainsi que 4 grues mobiles de dernière génération. Ces équipements permettront d’optimiser l’efficacité des opérations et d’améliorer la compétitivité du port à l’échelle internationale.

Marsa Maroc, en partenariat avec d’autres acteurs du secteur, prévoit un investissement d’environ 280 millions d’euros pour la réalisation de la première phase de ce projet ambitieux, dont la mise en service est planifiée pour 2027. Cette phase marquera un tournant dans la gestion du trafic maritime en Méditerranée et au-delà.

Forte de son expertise éprouvée dans l’exploitation portuaire et de ses partenariats solides avec des compagnies maritimes de renommée mondiale, Marsa Maroc s’engage pleinement à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le succès commercial du Terminal Ouest. Ce projet stratégique renforcera la position de la société en tant qu’acteur clé dans le secteur maritime et portuaire, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Avec cette nouvelle infrastructure, Marsa Maroc disposera désormais de trois terminaux dédiés au transbordement de conteneurs sur la façade méditerranéenne. Ce renforcement de ses capacités lui permettra d’augmenter son volume de traitement du trafic conteneurisé à 9 millions d’EVP (Équivalent Vingt Pieds), dont près de 7 millions d’EVP seront consacrés au transbordement des conteneurs. Il s’agit d’une avancée significative en matière de capacité d’accueil et de gestion des flux maritimes internationaux.

Aujourd’hui, Marsa Maroc gère un réseau de 25 terminaux répartis sur 11 ports, traitant un trafic total dépassant les 60 millions de tonnes de marchandises par an. Ce développement stratégique s’inscrit dans la vision ambitieuse de la société, qui vise à consolider sa position de leader en Méditerranée tout en se positionnant comme un partenaire portuaire, maritime et logistique intégré à l’échelle mondiale.

Cotée à la Bourse de Casablanca, Marsa Maroc bénéficie du soutien de son actionnaire de référence, le groupe Tanger Med, reconnu pour son expertise dans le développement de plateformes portuaires, logistiques et industrielles. Ce partenariat renforcera la position de Marsa Maroc sur le marché mondial du transport maritime et portuaire, lui permettant d’atteindre ses objectifs de croissance et d’innovation.