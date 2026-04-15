Visite du pape en Algérie: un révélateur de l’effondrement sécuritaire et de la machine à nier du régime

Lundi 13 avril 2020, alors que l’Algérie accueille le pape Léon XIV dans le cadre d’une tournée africaine et d’une escale soigneusement orchestrée pour redorer le blason d’un régime en quête de légitimité internationale, un double attentat terroriste vient briser le récit officiel d’un pays supposé pacifié et maître de son destin. À Blida, une ville de 300.000 habitants située à seulement quarante kilomètres d’Alger, deux kamikazes se font exploser à quelques instants d’intervalle, tout près du siège local de la sécurité. Premier bilan: deux morts, les terroristes eux-mêmes, dont les ceintures explosives ont été activées dans la précipitation, et plusieurs blessés. Les images, diffusées en masse sur les réseaux sociaux, montrent des corps déchiquetés, des riverains paniqués et des scènes de chaos qui rappellent tragiquement les heures les plus sombres de la décennie noire. Pourtant, dans les heures qui suivent, le régime algérien va déployer une stratégie de déni et de musellement médiatique d’une ampleur inédite, révélant à la fois son incapacité à protéger le pays et son talent à manipuler la réalité, y compris au prix d’un forcing diplomatique embarrassant.

Une capture vidéo à partir d'images publiées sur les réseaux sociaux le 13 avril 2026, montrant des passants debout près d'un corps recouvert gisant au milieu d'une rue à Blida. (-/AFP)

Et pourtant. La visite du pape devait être le couronnement d’une opération de communication savamment préparée. Alger, placée sous haute surveillance, était quadrillée par les forces de sécurité, comme à chaque déplacement d’une personnalité étrangère de premier plan. Malgré ce déploiement, deux attentats-suicides ont pu être perpétrés en plein jour, dans une ville située à moins d’une heure de la capitale. Le mode opératoire, marqué par un amateurisme certain, suggère un acte solitaire, mais suffisant pour passer entre les mailles du filet sécuritaire. Ce constat est d’autant plus accablant que le régime algérien a fait de la lutte contre le terrorisme l’un de ses principaux arguments de légitimité depuis la fin de la guerre civile des années 1990.

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Depuis l’arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune, le régime a procédé à pas moins de quatorze nominations ou limogeages aux postes clés des services de renseignement et de sécurité, notamment à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA), de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE) et du Centre de la sécurité du système (CSS). Ces purges à répétition, loin de renforcer l’efficacité des services, trahissent une instabilité institutionnelle chronique et une incapacité structurelle à stabiliser les appareils de sécurité. Comme le souligne un rapport de l’International Crisis Group publié en 2023 (déjà!), cette valse des responsables reflète moins une volonté de réforme qu’une stratégie de survie du régime, qui préfère maintenir ses services dans un état de fragilité permanente pour éviter l’émergence de contre-pouvoirs internes. L’attentat de Blida en est la preuve la plus criante: malgré les moyens colossaux déployés pour sécuriser la visite du pape, le système a montré ses limites, voire son inefficacité.

Black-out…

Face à l’ampleur de l’événement, les autorités algériennes ont choisi une réponse radicale: le silence. Aucun communiqué officiel n’est publié, aucune déclaration n’est faite. Les médias nationaux, soumis à une censure étouffante depuis le Hirak de 2019, se taisent. Pas une ligne. L’agence officielle Algérie Presse Service (APS) reste muette. Ce black-out est d’autant plus frappant que les réseaux sociaux, eux, regorgent de témoignages, de vidéos et de photos des attentats. Des images insoutenables, montrant des corps ensanglantés et des rues dévastées, circulent en masse, contredisant la version officielle qui tarde à émerger.

Dans une tentative de minimiser l’événement, voire de le nier purement et simplement, les autorités activent des contre-feux sur les réseaux sociaux. Les «mouches électroniques» du pouvoir diffusent des théories alternatives, évoquant des explosions de bonbonnes de gaz ou affirmant que les images des attentats datent de plusieurs années. Ces tentatives de désinformation, grossières et facilement démenties, illustrent le désarroi d’un régime acculé. Le forcing médiatique du régime, qui consiste à imposer une réalité alternative, se heurte à la réalité brute des faits, documentée par des centaines de témoins.

Un forcing diplomatique pour ériger un récit irréel

Le summum de cette stratégie de déni est atteint lorsque l’Union africaine (UA) publie, mardi 14 avril, un communiqué condamnant «avec la plus grande fermeté le double attentat survenu le 13 avril 2026 à Blida». La déclaration, signée par le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, est rapidement retirée du site officiel de l’organisation, sous la pression des autorités algériennes.

Dans une déclaration écrite à l’Agence France-Presse (AFP), le porte-parole du président de la Commission, Nuur Mohamud Sheekh, explique que le communiqué est retiré car «cette information n’a pas été corroborée par des sources officielles». Une justification pour le moins surprenante, alors que les images des attentats ont fait le tour du monde et que plusieurs médias internationaux, dont Marianne, Le Figaro et, tardivement, Le Monde, ont déjà relayé l’information.

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Le rétropédalage de l’UA est d’autant plus embarrassant que le commissaire de l’organisation aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, se trouvait justement à Alger le jour de l’attentat. Comme le rapporte Le Monde, le diplomate nigérian a rencontré Sofiane Chaïb, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères algérien, et s’est rendu au siège d’Afripol, une structure de coopération policière basée à Alger, ainsi qu’au Centre pour la lutte contre le terrorisme. Ces visites, documentées par des photos et des commentaires publiés sur le compte X (ex-Twitter) d’Adeoye, montrent à quel point le régime algérien a tenté de contrôler le récit, y compris en instrumentalisant ses partenaires internationaux.

I had the great pleasure of holding in-depth and constructive discussions with H.E, Sofiane Chaib, Secretary of State to the Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic Democratic of #Algeria, alongside H.E. Lounes Magramane, Ministry's Secretary-General.



The meeting… pic.twitter.com/4bwLQzLFzk — Amb. Bankole Adeoye (@Bankole_Adeoye) April 14, 2026

On the margins of my official mission to #Algiers, I visited the headquarters of @AUCTCentre, based in #Algiers, to meet with the staff and review key issues related to the mandate of this pivotal institution in the fight against terrorism and violent extremism on the African… pic.twitter.com/3CUgZT2IMI — Amb. Bankole Adeoye (@Bankole_Adeoye) April 14, 2026

Le forcing diplomatique est tel que l’UA, pourtant censée incarner la voix de l’Afrique, se plie aux exigences d’Alger, au mépris de la vérité.

La visite du pape Léon XIV en Algérie devait être l’occasion pour le régime de Tebboune de se présenter comme un acteur respecté sur la scène internationale. Au lieu de cela, elle a révélé au grand jour les deux caractéristiques majeures du système algérien: son incapacité à garantir la sécurité du pays, malgré des moyens colossaux et une oppression généralisée (que le pape n’a pas manqué de relever), et son acharnement à nier la réalité, quitte à museler ses propres médias et à faire pression sur ses rares partenaires étrangers.

L’attentat de Blida est symptomatique d’un régime qui a choisi la répression plutôt que la réforme. Les lois liberticides se multiplient, les opposants sont emprisonnés, les médias indépendants sont étouffés et les services de sécurité, minés par les purges, sont incapables d’assurer la protection des citoyens. Qu’à cela ne tienne. Le pouvoir persiste à vouloir imposer sa version des faits, même lorsque celle-ci est contredite par l’évidence. N’empêche, de la visite de Léon XIV, il ne subsistera désormais que des titres comme celui du quotidien Le Monde («Le premier jour de la visite du pape en Algérie marqué par un attentat-suicide raté dans les environs d’Alger») ou AFP «Léon XIV sur les traces de saint Augustin en Algérie, une visite inédite entachée par un double attentat». Derrière les apparences, c’est un pays profondément vacillant qui se dessine, un pays où la menace terroriste n’a jamais vraiment disparu et où le déni du réel est une méthode de gouvernement.