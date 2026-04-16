D’amis à ennemis: les dessous des tensions entre les rappeurs Shobee et ElGrandeToto

Après avoir été amis, et collaboré sur «Tcha Ra», les relations entre les rappeurs Shobee, de son vrai nom Chouaib Ribati et ElGrandeToto, alias Taha Fahssi, se sont progressivement détériorées, jusqu’à empirer ces derniers jours.

Selon plusieurs sources, le tournant remonterait à la séparation du groupe Shayfeen, formé par Shobee et Small X, une rupture qui ne se serait pas faite en bons termes. Dans la foulée, le rapprochement entre ElGrandeToto et Small X aurait accentué la fracture, mettant fin à leur amitié.

Depuis, les deux rappeurs s’envoient des piques par morceaux interposés. Mais jusqu’ici, ces tensions restaient limitées au terrain musical. La situation a toutefois pris une tournure plus sérieuse cette fois-ci. L’élément déclencheur serait la sortie, après une période d’absence, du nouveau titre de Shobee intitulé «Machi M3ana». Dans ce morceau, une phrase en particulier a mis le feu au poudres: «Tu as beau la cacher, le temps finira par la montrer. Tu n’es pas fort, tu es juste gonflé par les Yes-Men».

Si certains y voient une critique de l’équipe d’El GrandeToto, «qui lui dit oui à tout», d’autres internautes et streamers ont interprété cette réplique comme un jeu de mots visant Yasmine, épouse du rappeur, dont il n’affiche pas l’identité. Une hypothèse que Shobee a rapidement démentie. Toutefois, cette lecture continue d’alimenter les discussions, d’autant plus qu’El GrandeToto avait, par le passé, évoqué le père de Shobee dans un freestyle.

Rfassa! I ain't talking about nobody's family in my bars. O tberhich Machi m3ana — Shobee 🐺⚔️🇲🇦 (@ShobeeShayfeen) April 2, 2026

Dans ce contexte déjà électrique, les tensions ont quitté le cadre artistique pour s’inviter dans la vie réelle. D’après les témoignages de jeunes présents sur place, ElGrandeToto se serait rendu au quartier Benjdia à Casablanca, où il a grandi et où Shobee a récemment emménagé. Il aurait été accompagné de deux véhicules dans lesquels se trouvaient un producteur connu sous le nom de West, ainsi que des jeunes du quartier. Certains affirment, selon le live du streamer «Soueelt», qu’il était muni d’une batte de baseball et qu’il cherchait à confronter directement Shobee.

Au même moment, Shobee se trouvait chez lui avec ses deux frères, Madd- lui aussi artiste- et Ramzi, dit bodybuilder. Une tentative d’apaisement aurait été initiée par le producteur West, qui aurait pris contact avec eux pour organiser la rencontre. Mais face à ce qui a été perçu comme une volonté d’en découdre, le camp de Shobee aurait préféré éviter la confrontation.

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Malgré l’ampleur des rumeurs, aucune vidéo ne vient attester d’une agression physique. Seuls des enregistrements audio, marqués par des cris et de l’agitation, circulent en ligne, laissant penser à une altercation verbale sans passage à l’acte.

Dans la soirée, alors que l’affaire enflait sur les réseaux sociaux, Shobee et son frère Ramzi ont rapidement réagi pour démentir toute bagarre. «Il n’y a pas eu de bagarre. Ceux qui parlent de vidéos montrant de la violence n’ont qu’à les montrer», ont-ils assuré via une story.

De son côté, ElGrandeToto a publié un message d’excuses adressé aux habitants de Benjdia, en particulier aux personnes âgées du quartier. «Vous m’avez vu grandir ici, vous savez que je n’aime pas causer des problèmes. Mais j’ai atteint ma limite. Je m’excuse pour le dérangement», a-t-il déclaré.

Sur X, les deux artistes ont également échangé des messages indirects. ElGrandeToto a notamment publié: «Les rappeurs ne se poursuivent pas en justice», ce à quoi Shobee a répondu: «Les rappeurs rappent avec les rappeurs». Dans la continuité de ces provocations, Shobee a récemment modifié son nom d’utilisateur TikTok en «Shobeenogoat», en référence au pseudonyme «salgoat» associé à son rival.

L’affaire continue de faire réagir la toile, en particulier du côté des streamers qui analysent et commentent chaque développement. Dernier épisode en date: ElGrandeToto aurait prévu de tourner un clip en France avec l’équipe de leur première collaboration avec Shobee, avant de changer de plan à la dernière minute. Initialement, le rappeur devait partager une localisation en Seine-Saint-Denis (93) pour permettre à des jeunes de participer au tournage. Mais, craignant la présence d’individus susceptibles de perturber le projet en raison de leur soutien à Shobee, il aurait finalement renoncé à ce dispositif.

À ce stade, les équipes des deux artistes confirment que les tensions restent d’actualité et qu’aucune réconciliation n’est envisagée pour le moment.