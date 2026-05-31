Economie

Carburants: le gasoil baisse de 53 centimes le litre dès le 1er juin

Un pompiste remplissant le réservoir d'une voiture dans une station-service. (Photo d'illustration)

Les distributeurs pétroliers s’apprêtent à baisser le prix du gasoil de 53 centimes le litre à partir du 1er juin à minuit. L’essence, en revanche, reste inchangée.

Par La Rédaction
Le 31/05/2026 à 18h04

Le prix du gasoil repart à la baisse. Les distributeurs pétroliers appliquent une révision tarifaire de 53 centimes de moins par litre à compter du 1er juin à minuit.

Cette révision intervient deux semaines seulement après une tendance inverse. Le 16 mai, les prix avaient connu une hausse de 50 centimes sur l’essence, portée à environ 14,90 dirhams le litre à Casablanca, tandis que le gasoil restait inchangé, à environ 14,50 dirhams le litre.

Avec ce nouvel ajustement, le prix du gasoil s’établit désormais aux alentours de 13,97 dirhams le litre. De son côté, l’essence reste stable à 14,90 dirhams, tarif en vigueur depuis la mi-mai.

Lire aussi : Carburants: une baisse des prix attendue ce vendredi 1er mai

Ces fluctuations interviennent dans un climat où le Conseil de la concurrence appelle à repenser les mécanismes de fixation des prix. Le régulateur plaide pour la fin des révisions collectives bimensuelles, qu’il considère comme une anomalie entravant la libre concurrence.

L’objectif est d’inciter chaque opérateur à adopter des politiques de prix autonomes, afin de favoriser des ajustements plus réactifs et plus justes pour les consommateurs.

Par La Rédaction
Le 31/05/2026 à 18h04
#Maroc#Gazoil#Carburants#Prix#Essence

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