Plus grand barrage du Maroc et troisième d’Afrique: Al Wahda atteint un niveau de remplissage record et frôle sa capacité maximale

Vue du barrage Al Wahda, situé dans la province d’Ouezzane. Plus grand barrage du Maroc, il est également considéré comme le troisième plus grand d’Afrique. (Y. Jaoual/Le360)

Le barrage Al Wahda, le plus grand du Royaume et troisième à l’échelle africaine, affiche un niveau de remplissage record en ce 31 mai 2026. Avec plus de trois milliards de mètres cubes d’eau stockés dans sa retenue, cet ouvrage stratégique situé dans la province d’Ouezzane aborde l’été dans une situation hydrique très confortable, malgré la hausse des températures.

Les données officielles du ministère de l’Équipement et de l’Eau confirment cette dynamique positive, avec un taux de remplissage atteignant 88,73%. Une progression spectaculaire si l’on se réfère à la même période l’an dernier, où le niveau se limitait à 58,27%.

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Cette amélioration notable découle directement des apports hydrauliques importants enregistrés durant les trois derniers mois, alimentés par les crues de l’Oued Ouargha et le soutien technique des barrages voisins comme Bouhouda, Bab Louta et Bab Ouender.

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Pour Mustapha Tantawi, responsable de l’ouvrage, cette dynamique est le fruit d’un processus de récupération entamé dès le début de l’année. Après avoir traversé une période de tension hydrique à l’automne 2025, marquée par un taux de remplissage plafonnant à 42% en septembre, le barrage a su capitaliser sur les précipitations hivernales. Ce redressement rapide, qui a permis d’atteindre le seuil de 90% dès la fin du mois de janvier, rapproche désormais l’infrastructure de sa capacité de stockage maximale, fixée à 3,8 milliards de mètres cubes.

La gestion actuelle de ces réserves constitue, pour le Royaume, un levier fondamental de sécurité hydrique. En assurant une régulation équilibrée des flux, le barrage Al Wahda garantit la continuité de l’approvisionnement en eau potable pour les populations locales, tout en sécurisant les besoins du secteur agricole et la production d’énergie hydroélectrique.

Par ailleurs, l’ouvrage remplit une mission de protection civile majeure: il demeure, par sa structure, un rempart indispensable contre les risques d’inondations dans la plaine du Gharb et ses zones adjacentes. L’état de santé actuel de ce complexe hydraulique offre ainsi une visibilité rassurante pour les mois à venir, consolidant son rôle de pilier dans la stratégie nationale de gestion des ressources en eau face aux défis climatiques persistants.