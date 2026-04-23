Bassin de l’Oum Er-Rbia: le taux de remplissage du barrage Ahmed El Hansali bondit à plus de 85%

Vue du barrage Ahmed El Hansali dont le taux de remplissage a atteint 85,6 % au 23 avril 2026. (S.Bouchrit/Le360)

Les précipitations enregistrées cette année au Maroc ont amorcé un net redressement de la situation hydrique dans la région de Béni Mellal-Khénifra, après une longue période de sécheresse ayant durement affecté le bassin de l’Oum Er-Rbia.

Entre le 1er septembre 2025 et le 6 avril 2026, les apports en eau au niveau des principaux barrages du bassin ont atteint près de 2,867 milliards de mètres cubes, soit un excédent de 52% par rapport à une année normale.

Cette embellie est particulièrement visible au niveau du barrage Ahmed El Hansali, qui est passé d’une situation critique à un niveau de remplissage jugé exceptionnel. Au 23 avril 2026, le taux de remplissage atteint 85,6%, avec un volume de retenue de 596,86 millions de mètres cubes, contre des niveaux largement inférieurs l’an dernier.

«Le bassin de l’Oum Er-Rbia a enregistré des précipitations importantes cette année, avec un excédent estimé à 54% par rapport à une année normale», explique Saïd Aït Fariha, chef du service de planification des ressources en eau et des études à l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia.

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Mis en service en 2011 et doté d’une capacité de stockage avoisinant 697 millions de mètres cubes, cet ouvrage joue un rôle clé dans l’alimentation en eau potable et industrielle, notamment pour la région de Khouribga, tout en renforçant l’approvisionnement de plusieurs centres situés en aval.

Il contribue également à l’irrigation du périmètre de Béni Amir, qui s’étend sur près de 30.000 hectares. «Parmi ses principales missions figure la satisfaction des besoins en eau potable et industrielle, ainsi que l’appui à l’irrigation agricole», précise le responsable.

لمتلاء حقينة سد أحمد الحنصالي. سعيد بوشريط

Sur le plan hydrologique, les performances du barrage confirment cette dynamique positive. Les apports enregistrés entre septembre 2025 et début avril 2026 ont atteint environ 817 millions de mètres cubes, soit un excédent de 54% par rapport à une année moyenne. Ces volumes ont permis de reconstituer significativement les réserves, portant le stock à près de 597 millions de mètres cubes au 23 avril, soit un taux de remplissage de 85%. «Cette amélioration du stock permettra d’assurer l’approvisionnement en eau potable pour au moins les deux prochaines années dans les zones desservies», souligne la même source.

Production hydroélectrique: une capacité de 92 MW optimisée

L’impact de cette reprise ne se limite pas à l’eau. Elle se répercute également sur la production énergétique. La centrale hydroélectrique associée au barrage, opérationnelle depuis 2003, dispose d’une puissance installée de 92 mégawatts et d’une production annuelle estimée à 200 gigawattheures. «Grâce aux précipitations enregistrées cette année, le volume d’eau stocké dépasse désormais 549 hectomètres cubes, ce qui devrait améliorer la productivité de la centrale et renforcer la part de l’énergie renouvelable injectée dans le réseau national», indique Ahmed Abbassi, cadre à la centrale.

المحطة الكهربائية بسد أحمد الحنصالي. سعيد بوشريط

À l’échelle nationale, cette amélioration se confirme. Au 23 avril 2026, le taux de remplissage global des barrages s’élève à 75,86%, traduisant une nette progression par rapport aux niveaux enregistrés lors des années précédentes. Une évolution qui redonne un souffle au bassin de l’Oum Er-Rbia et, plus largement, à l’ensemble du système hydrique national.