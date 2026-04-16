Les réserves des barrages dépassent 13 milliards de m³

Le seuil des 13 milliards de m³ est désormais dépassé. Au 16 avril, les barrages affichent plus exactement 13.010,55 milliards de m³ de réserves cumulées sur une capacité totale de 17.210,38 Mm³, portant le taux de remplissage national à 75,6%. Il y a exactement un an, ce même indicateur s’établissait à 39,63%.

Le bassin du Sebou totalise 4.695,12 Mm³ à 87,43% de remplissage, contre 54,69% à la même date en 2025. Al Wahda, d’une capacité de 3.452 Mm³, stocke 3.005,6 Mm³ à 87,07%, contre 59,79% au printemps 2025. Idriss 1er, d’une capacité de 1.075 Mm³, atteint 1.030,23 Mm³ à 95,82%, contre 39,7% un an plus tôt. Les autres ouvrages du bassin consolident ce tableau. El Kansera, par exemple, s’élève à 189,47 Mm³ à 92,49%, contre 35,68% en 2025.

Lire aussi : Barrages: quatre grands ouvrages livrés en moins de douze mois

Le bassin du Loukkos accuse 1.811,89 Mm³ à 92,61%, contre 60,44% un an plus tôt. Oued El Makhazine, d’une capacité de 695 Mm³, engrange 634,02 Mm³ à 91,12%. L’ouvrage marque un léger recul par rapport aux 96,7% relevés à la même date en 2025.

Dar Khrofa, d’une capacité de 474 Mm³, retient 474,75 Mm³ à 100%, contre 24,47% en avril 2025. Le contraste avec l’année précédente est saisissant. En douze mois, cet ouvrage est passé du quart de sa capacité à la saturation totale. Plusieurs autres barrages du bassin confirment cette tendance. Charif Al Idrissi culmine à 133,44 Mm³ à 100%, Samir affiche également 100% et Kharroub se fixe à 188,23 Mm³ à 99,73%.

Le barrage Kharroub, situé dans la province de Larache. (S.Kadry/Le360). Le360

Le bassin du Bouregreg rassemble 1.471,29 Mm³ à 92,65%, contre 42,65% en 2025. Sidi Mohammed Ben Abdellah, d’une capacité de 974 Mm³, accumule 919,66 Mm³ à 94,34%, contre 65,23% à la même période en 2025. Il est complété par Tamesna à 50,95 Mm³ et 90,89% de remplissage, et par Tiddas à 464,33 Mm³ et 91,81%.

Bin El Ouidane à 94% de remplissage

Le bassin de l’Oum Er-Rbia enregistre 3.147,99 Mm³ à 62,92%, contre 11,62% en 2025. Bin El Ouidane, d’une capacité de 1.273 Mm³, atteint 1.204,46 Mm³ à 94,59%, contre 13,09% seulement il y a un an. Hassan 1er, d’une capacité de 229 Mm³, suit à 220,03 Mm³ et 95,77%, contre 23,55% en 2025.

Ahmed El Hansali (capacité 697 Mm³) recèle 590,25 Mm³ à 84,66%, contre 16,83% en 2025. Al Massira, deuxième barrage du royaume avec une capacité de 2.649 Mm³, reste néanmoins en retrait à 1.007,42 Mm³ et 38,02% de remplissage. Le bond est réel par rapport aux 4,94% de l’an dernier, mais il demeure très en dessous du potentiel de cet ouvrage.

Le bassin du Tensift réunit, quant à lui, 217,59 Mm³ à 95,73%, contre 54,23% à la même date en 2025. Yacoub El Mansour s’établit à 66,6 Mm³ et 96,05%, Lalla Takerkoust à 50,45 Mm³ et 94,67%, et Sidi Moulay Abderrahman à 62,2 Mm³ et 96,56%.

Le bassin de la Moulouya concentre 508,6 Mm³ à 72,5%, contre 44,47% en 2025. Le barrage Hassan II, d’une capacité de 353 Mm³, remonte à 183,04 Mm³ à 51,75%, contre 17,46% un an plus tôt. Le barrage Mohammed V, capacité 164 Mm³, comptabilise 156,36 Mm³ à 94,79%, contre 12,06% en 2025. Tamalout se fixe à 44,88 Mm³ et 93,77%, contre 33,32% l’an dernier.

Le barrage Mohammed V affiche un taux de remplissage de 94,79%. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Le bassin du Souss-Massa enregistre 418,29 Mm³ à 56,4%, contre 22,62% l’an dernier. Aoulouz, capacité 88 Mm³, atteint 87,01 Mm³ à 97,8%. Moulay Abdellah s’établit à 88,93 Mm³ et 98,2%. En revanche, Youssef Ben Tachfine, capacité 298 Mm³ et ouvrage le plus important du bassin, ne dépasse pas 150,67 Mm³ à 50,42%, contre 14,72% en 2025.

Lire aussi : Céréales, fourrages, vergers... Comment les dernières pluies améliorent les perspectives agricoles

Le bassin Guir Ziz Rheris stocke 311,69 Mm³ à 54,35%, quasiment stable par rapport aux 54,3% relevés à la même date en 2025. Hassan Addakhil, capacité 312 Mm³, pointe à 230,51 Mm³ et 73,69%, contre 71,79% l’an dernier. Kadoussa, capacité 224 Mm³, se maintient à 77,08 Mm³ et 34,38%, contre 38,74% en 2025.

Le bassin Draa-Oued Noun totalise 428,1 Mm³ à 40,84%, contre 33,42% en 2025. Mansour Eddahbi, d’une capacité de 445 Mm³, renferme 241,6 Mm³ à 54,26%, contre 49,67% l’an dernier. La progression est modeste. Sultan Moulay Ali Chérif, capacité 280 Mm³, ne dépasse pas 63,15 Mm³ à 22,54%.

520 mm de pluviométrie, 54% au-dessus de la moyenne trentenaire

Ces réserves sont le reflet direct d’une saison pluviale généreuse. La pluviométrie moyenne annuelle a atteint 520 millimètres, en hausse de 54% par rapport à la moyenne des trente dernières années, avec des précipitations ayant concerné toutes les régions du Maroc. Les 13 milliards de mètres cubes engrangés couvriront les besoins en eau des cultures printanières et estivales, ainsi que ceux du début de la prochaine campagne agricole.

Sur le terrain, les effets se lisent aussi dans les chiffres de production. Les olives atteignent 2 millions de tonnes, en hausse de 111% par rapport à l’année écoulée. Les agrumes s’établissent à 1,9 million de tonnes, en progression de 25%, et les dattes à 160.000 tonnes, soit 55% de plus que la saison précédente. Les pâturages ont également profité de cette abondance.