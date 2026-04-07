Larache: le barrage Kharroub atteint pour la première fois sa capacité maximale

Le barrage Kharroub enregistre, pour la première fois depuis sa construction, un taux de remplissage maximal. (S.Kadry/Le360)

Le barrage Kharroub, situé dans la province de Larache, a atteint pour la première fois depuis sa mise en service sa capacité maximale de stockage, au cours de l’année en cours. L’ouvrage est exploité depuis fin novembre 2020.

Ce barrage en terre, implanté entre Arbaa Ayacha et la route de Beni Arous, a enregistré un taux de remplissage dépassant les 100% le 5 février dernier, sous l’effet d’importants apports hydriques ayant alimenté son vaste plan d’eau.

Au lundi 6 mars 2026, le taux de remplissage s’est stabilisé à 99,84%, suscitant un climat d’optimisme parmi les habitants de la région ainsi que les responsables de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos.

Le barrage Kharroub, dont les travaux ont été lancés par le roi Mohammed VI en avril 2014, se compose d’une digue principale et d’une digue secondaire atteignant une hauteur maximale de 56 mètres au-dessus des fondations. La longueur de la digue principale dépasse les 900 mètres en crête, pour une capacité de stockage supérieure à 188,73 millions de mètres cubes.

L’un des objectifs stratégiques majeurs de cette infrastructure est de sécuriser l’alimentation en eau potable du pôle du Grand Tanger, avec un volume annuel régulé, avoisinant les 42 millions de mètres cubes. Depuis plusieurs années, le barrage constitue une ressource essentielle pour cette zone.

Interrogé par Le360, Abdelghafour Aghbalou, originaire de la région de Dar El Hamra, souligne que «les agriculteurs locaux ont accueilli avec satisfaction le remplissage du barrage». Celui-ci ouvre de nouvelles perspectives pour l’irrigation de vastes superficies d’arbres fruitiers ainsi que de cultures comme les pois et les fèves, tout en soutenant la production de blé et d’orge.

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Il précise que cette situation intervient après «plusieurs années de sécheresse» ayant suivi la période de construction, insistant sur l’importance cruciale de cette ressource hydrique pour une région dont l’activité repose sur une agriculture diversifiée et sur l’élevage.

De son côté, Yassine Wahby, chef de la division de l’évaluation et de la planification des ressources en eau à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, explique que l’atteinte de la capacité maximale résulte de précipitations exceptionnelles, supérieures à celles enregistrées l’année précédente.

Il rappelle que le bassin versant du barrage s’étend sur une superficie de 185 km² et que l’ouvrage vise principalement à renforcer la sécurité hydrique du pôle de Tanger, afin de répondre à une demande croissante après plusieurs années de déficit pluviométrique.

«Grâce à cette retenue, nous avons pu accompagner l’offre en eau à l’échelle du bassin en général et la renforcer à Tanger en particulier. Cette infrastructure constitue un pilier stratégique pour l’approvisionnement en eau potable du Grand Tanger et du monde rural relevant de la préfecture de Tanger-Assilah», précise-t-il.

À noter que le barrage Kharroub est la seule infrastructure implantée sur le cours principal de l’oued Kharroub-El Hachef. Il est classé quatrième plus grand barrage de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.