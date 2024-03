Tanger: les détails du projet de la première autoroute de l’eau dans le Nord

La région du Nord va bientôt accueillir sa première autoroute de l’eau, avec l’édification d’une connexion entre le barrage Dar Khrofa et celui d’Oued El Makhazine. Après la finalisation des études et la sélection de deux groupements d’entreprises pour la réalisation de la station de pompage et des canaux d’approvisionnement, les travaux devraient démarrer dans les semaines à venir.

Objectif: assurer le transfert entre les deux barrages de 100 millions de mètres cubes par an, afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la région de Tanger. «Ce projet est le plus important parmi les mesures d’urgence prises pour garantir l’approvisionnement en eau potable des zones urbaines et rurales dans la région, et ce dans les meilleures conditions», indique Tarik Dib, chef de service à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos.

Portant sur un investissement total de 798 millions de dirhams, le projet sera réalisé en deux phases, sur une durée globale de 8 mois. La première phase consistera en la construction de la station de pompage et du premier tronçon du canal d’approvisionnement, alors que la deuxième phase concernera la finalisation du deuxième tronçon dudit canal.

Concernant toujours l’alimentation de la région de Tanger en eau potable, Tarik Dib a également annoncé le début des études préliminaires pour la construction d’une station de dessalement d’eau de mer, ainsi que l’installation de pompes flottantes au niveau des barrages de Dar Khrofa, Kharroub, Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi et Guis, afin d’exploiter les couches inférieures d’eau situées sous les niveaux de prises des barrages.

«Ces mesures permettront de répondre aux besoins en eau potable des zones rurales durant la saison estivale et jusqu’à l’hiver prochain, période à laquelle des apports en eau sont attendus au niveau des barrages», conclut notre interlocuteur.