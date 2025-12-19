Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages

Alors qu’entre le 10 novembre et le 15 décembre, les réserves des barrages n’avaient progressé que de 105 millions de m³ pour atteindre 5,28 milliards de m³, entre le 15 et le 17 décembre, le volume d’eau stocké dans les barrages du pays est passé à 5,40 milliards de m³, soit un gain net de 119 millions de m³. «Cette évolution traduit une réaction rapide des barrages aux apports pluviométriques récents. Le taux de remplissage national est ainsi passé de 31,5% à 32,2%», estime Amine Benjelloun, hydrologue.

«Si ce niveau demeure en deçà des moyennes historiques, la tendance observée marque une rupture positive après plusieurs mois de stagnation, voire de recul, des réserves», fait-il remarquer. Les gains enregistrés concernent aussi bien les grands barrages stratégiques que des ouvrages de taille moyenne.

Le volume total stocké dans le bassin du Bouregreg est passé de 718,5 millions de m³ à 747,4 millions de m³, soit un gain de 28,9 millions de m³. Cette évolution a permis au taux de remplissage du bassin de progresser de 66,4% à 69%, enregistrant ainsi une hausse relative de 4,02%.

Il s’agit d’une dynamique positive qui est portée en premier lieu par le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, principal ouvrage du bassin et pilier de l’alimentation en eau potable de la région Rabat–Salé–Kénitra. Son taux de remplissage est passé de 70% à 73%, tandis que le volume stocké a augmenté de 690,1 millions de m³ à 715,4 millions de m³, soit un apport supplémentaire de 25,3 millions de m³.

Les autres barrages du bassin ont également bénéficié de la séquence pluvieuse. Le barrage Al Himer affiche l’une des évolutions relatives les plus marquées. Son taux de remplissage est passé de 12% à 16%, avec un volume stocké en hausse de 1,7 à 2,3 millions de m³, soit un gain de 0,6 million de m³.

Le barrage Oued El Maleh a lui aussi enregistré une progression notable. Son taux de remplissage est passé de 23% à 28%, tandis que le volume stocké est passé de 8,8 à 10,6 millions de m³, soit un apport supplémentaire de 1,8 million de m³. De son côté, le barrage Tamesna a vu son taux de remplissage progresser de 32% à 34%. Le volume d’eau stocké y est passé de 17,9 à 19,1 millions de m³, enregistrant ainsi un gain de 1,2 million de m³.

Le bassin du Loukkos: un gain de 18,4 millions de m³

Dans le bassin du Loukkos, le volume total stocké est passé de 878,6 millions de m³ à 897 millions de m³, soit un gain de 18,4 millions de m³. Le taux de remplissage global du bassin a ainsi progressé de 45,9% à 46,9%.

Cette évolution s’observe à travers la majorité des barrages du bassin. Le barrage du 9 avril 1947 a vu son taux de remplissage passer de 16% à 17%, avec un volume stocké en hausse de 50,1 à 52,1 millions de m³, enregistrant un apport supplémentaire de 2 millions de m³. Le barrage Charif El Idrissi affiche également une progression notable, son taux de remplissage étant passé de 84% à 88%, tandis que le volume stocké est passé de 102,9 à 107,3 millions de m³, soit un gain de 4,4 millions de m³.

Le barrage Chefchaouen a bénéficié d’une recharge appréciable, avec un taux de remplissage en hausse de 88% à 95% et un volume passant de 10,8 à 11,6 millions de m³, soit un apport de 0,8 million de m³. De son côté, le barrage Ibn Battouta enregistre l’une des évolutions les plus marquées du bassin, avec un taux de remplissage progressant de 36% à 47% et un volume stocké en hausse de 10,5 à 13,8 millions de m³, correspondant à un gain de 3,3 millions de m³.

Le barrage Kharroub affiche une évolution plus modérée, son taux de remplissage passant de 52% à 53%, tandis que le volume stocké progresse de 99,8 à 100,7 millions de m³, soit un apport de 0,9 million de m³. Le barrage Mly Lahssen Ben Lmahdi a également enregistré une amélioration, avec un taux de remplissage passant de 36% à 38% et un volume en hausse de 8,5 à 8,9 millions de m³, soit 0,4 million de m³ supplémentaire.

Le barrage Nakhla, déjà entièrement rempli, a maintenu un taux de 100%, avec un volume stable de 4,21 millions de m³. Le grand barrage Oued El Makhazine, pilier du bassin du Loukkos, a vu son volume stocké progresser de 492,2 à 496,7 millions de m³.

Les barrages Smir et Tanger Med ont également bénéficié des apports récents. Smir a vu son taux de remplissage passer de 63% à 64%, avec un volume en hausse de 24,5 à 25 millions de m³, soit 0,5 million de m³ supplémentaire. Tanger Med a enregistré une progression de 58% à 59%, tandis que le volume stocké est passé de 12,9 à 13 millions de m³, correspondant à un gain de 0,1 million de m³.

Dans le bassin de la Moulouya, l’évolution des réserves apparaît plus modérée mais globalement stable. Le volume total stocké est passé de 190,6 à 190,69 millions de m³, soit un gain de 0,09 million de m³.

Parallèlement, le barrage Hassan II a enregistré une légère amélioration, avec un taux de remplissage passant de 14% à 15% et un volume stocké progressant de 58,5 à 58,8 millions de m³, soit 0,3 million de m³ supplémentaire. Les barrages Injil, Mechraa Homadi, Mohamed V, Sur Oued Za et Tamalout ont, quant à eux, maintenu des volumes stables sur la période observée. Injil est resté à 19% avec un volume de 2,4 millions de m³, Mechraa Homadi à 61% avec 2,8 millions de m³, Mohamed V à 15% avec 25,4 millions de m³, Sur Oued Za à 100% avec 94,89 millions de m³ et Tamalout à 13% avec un volume constant de 6,4 millions de m³.

Bassin de l’Oum Er-Rbia: un supplément de 26,9 millions de m³

Le volume total stocké dans le bassin de l’Oum Er-Rbia est passé de 438,6 millions de m³ à 465,5 millions de m³, soit un supplément de 26,9 millions de m³. Le taux de remplissage global du bassin a ainsi progressé de 8,8% à 9,4%.

Cette évolution est portée par plusieurs barrages du bassin. Le barrage Ahmed El Hanssali a enregistré une progression significative, avec un taux de remplissage passant de 12% à 14% et un volume stocké en hausse de 82 à 94,4 millions de m³, soit un apport supplémentaire de 12,4 millions de m³. Le barrage Al Massira, ouvrage stratégique du bassin, a vu son volume légèrement progresser de 73,3 à 73,5 millions de m³.

Le barrage Aït Messaoud a connu une amélioration marquée, son taux de remplissage passant de 58% à 73%, avec un volume stocké en hausse de 8,4 à 10,4 millions de m³, correspondant à un gain de 2 millions de m³. Le barrage Bin El Ouidane a également bénéficié des apports récents, avec un volume passant de 159,8 à 161,6 millions de m³, soit 1,8 million de m³ supplémentaire.

Le barrage Douarat a maintenu un niveau constant, avec un taux de remplissage inchangé à 92% et un volume stable de 6,2 millions de m³. Le barrage Hassan Ier a, pour sa part, vu son taux de remplissage progresser de 12% à 14%, avec un volume stocké en hausse de 29,5 à 33,4 millions de m³, soit un gain de 3,9 millions de m³.

Une évolution particulièrement marquée est observée au niveau du barrage Imfout, dont le taux de remplissage est passé de 11% à 29%. Le volume stocké y a progressé de 1,06 à 2,7 millions de m³, enregistrant un gain de 1,64 million de m³. Le barrage Moulay Youssef a également enregistré une amélioration, avec un taux de remplissage passant de 51% à 54% et un volume en hausse de 73,6 à 78,4 millions de m³, soit 4,8 millions de m³ supplémentaires.

Le barrage Sidi Idriss a connu une légère baisse de son volume stocké, passant de 2,45 à 2,2 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 100% à 92%. Le barrage Sidi Saïd Maachou est resté stable, avec un taux de remplissage maintenu à 100% et un volume constant de 1,1 million de m³. Le barrage Timinoutine a enregistré une amélioration notable en pourcentage, avec un taux de remplissage passant de 68% à 87% et un volume stocké en hausse de 0,9 à 1,1 million de m³, soit 0,2 million de m³ supplémentaire.

Le bassin du Sebou: un gain de 29,1 millions de m³

Dans le bassin du Sebou, les réserves poursuivent également leur progression. Le volume total stocké est passé de 2.227 millions de m³ à 2.256,1 millions de m³, enregistrant un gain de 29,1 millions de m³, tandis que le taux de remplissage global du bassin a légèrement progressé de 40,1% à 40,6%.

Cette amélioration est en grande partie portée par le barrage Al Wahda, principal ouvrage du bassin, dont le volume stocké est passé de 1.466,7 à 1.482 millions de m³, soit un apport de 15,3 millions de m³, avec un taux de remplissage progressant de 41% à 42%. Le barrage Allal El Fassi a enregistré une légère baisse de son volume, passant de 62 à 61,4 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 98% à 96%.

Les autres barrages du bassin ont globalement enregistré des évolutions positives. Le barrage Asfalou a vu son volume progresser de 100,2 à 100,7 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est resté stable à 35%. Le barrage Bab Louta a enregistré une hausse de 20,1 à 20,5 millions de m³, avec un taux passant de 59% à 60%. Le barrage Bouhouda a vu son volume progresser de 33,4 à 34,9 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 74% à 78%.

Le barrage El Kensara a bénéficié d’apports significatifs, avec un volume stocké passant de 46,8 à 51,6 millions de m³, et un taux de remplissage en hausse de 21% à 23%. Le barrage Garde Sebou a enregistré une progression notable, avec un volume passant de 27,9 à 31,8 millions de m³, tandis que son taux de remplissage a progressé de 62% à 79%.

Le barrage Idriss Ier a vu son volume stocké passer de 383 à 385,8 millions de m³, avec un taux de remplissage progressant de 33% à 34%. Les barrages Michlifen, Sahla et Sidi Echahad ont également enregistré des hausses légères de leurs volumes, Michlifen restant stable à 0,8 million de m³, Sahla progressant de 23,2 à 23,6 millions de m³, et Sidi Echahad de 62,1 à 62,4 millions de m³, avec des taux de remplissage globalement stables.

Bassin du Souss-Massa: une hausse chiffrée à 7,3 millions de m³

Dans le bassin du Souss-Massa, les dernières précipitations ont permis une amélioration mesurée mais significative des réserves en eau. Le volume total stocké dans les barrages du bassin est passé de 136,1 millions de m³ à 143,4 millions de m³, soit un surplus global de 7,3 millions de m³. Le taux de remplissage du bassin a ainsi progressé de 18,6% à 19,6%.

Cette évolution résulte de dynamiques contrastées selon les ouvrages. Le barrage Abdelmoumene, principal ouvrage du bassin, a enregistré une légère baisse de son volume stocké, passant de 20,7 à 20,5 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est resté stable à 10%. Le barrage Ahl Souss a maintenu un niveau constant, avec un taux de remplissage inchangé à 8% et un volume stable de 0,3 million de m³.

Le barrage Dkhila a connu une légère diminution de ses réserves, avec un volume passant de 0,09 à 0,07 million de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 39% à 29%. Les barrages Imi El Kheng et Med Mokhtar Soussi ont, quant à eux, conservé des niveaux stables. Imi El Kheng est resté à 14% avec un volume de 1,4 million de m³, tandis que Med Mokhtar Soussi a maintenu un taux de 10% et un volume de 4,2 millions de m³.

Le barrage Moulay Abdallah a enregistré une légère progression de ses réserves, avec un volume passant de 44 à 44,2 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est resté stable à 48%. L’amélioration la plus marquée du bassin est observée au niveau du barrage Oulouze, dont le taux de remplissage est passé de 31% à 39%, avec un volume stocké en hausse de 27,9 à 34,8 millions de m³, soit un gain de 6,9 millions de m³.

Le barrage Youssef Ben Tachfine a enregistré une progression modérée, avec un volume stocké passant de 37,3 à 37,6 millions de m³.

Tensift, Drâa–Oued Noun, Guir–Ziz–Rheris: une timide hausse

Dans le bassin du Tensift, la dynamique observée apparaît globalement positive et mieux répartie entre les différents ouvrages. Le volume total stocké est passé de 99,7 à 106,1 millions de m³, enregistrant un gain de 6,4 millions de m³, tandis que le taux de remplissage global du bassin a progressé de 43,9% à 46,7%.

Cette amélioration concerne l’ensemble des barrages du bassin. Le barrage Abou Abbass El Sabti a vu son taux de remplissage progresser de 62% à 66%, avec un volume stocké passant de 15,5 à 16,3 millions de m³, soit 0,8 million de m³ supplémentaire. Le barrage Lalla Takerkoust a enregistré une hausse de ses réserves, avec un volume passant de 11,2 à 13,07 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 21% à 24%.

Le barrage Mly Abderrahmane a connu une amélioration notable, avec un taux de remplissage progressant de 58% à 62% et un volume stocké en hausse de 37,9 à 40,2 millions de m³, correspondant à un gain de 2,3 millions de m³. Le barrage Sidi Med Ben Slimane Jazouli a également enregistré une progression, avec un volume passant de 13,6 à 13,9 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est passé de 88% à 90%.

Le barrage Yaacoub El Manssour a vu son volume stocké progresser de 21,4 à 22,5 millions de m³, soit 1,1 million de m³ supplémentaire, avec un taux de remplissage passant de 30% à 32%.

Dans le bassin du Drâa–Oued Noun, les réserves en eau ont enregistré une évolution globalement stable, avec une légère amélioration des volumes stockés. Entre les deux dates d’observation, le volume total est passé de 296,8 millions de m³ à 297,2 millions de m³, soit un gain de 0,4 million de m³, tandis que le taux de remplissage global du bassin est demeuré stable à 28,3%.

Cette stabilité se reflète au niveau des principaux barrages du bassin. Le barrage Agdez a maintenu un taux de remplissage constant à 23%, avec un volume stable de 58 millions de m³. Le barrage Manssour Dahbi, ouvrage structurant du bassin, a enregistré une légère hausse de ses réserves, avec un volume stocké passant de 174,6 à 174,8 millions de m³, soit 0,2 million de m³ supplémentaire.

Le barrage Sultan Moulay Ali Cherif a lui aussi bénéficié d’un apport modéré, avec un volume stocké progressant de 44,3 à 44,5 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est resté stable à 15%. Le barrage Touizgui Ramz a, pour sa part, conservé des niveaux constants, avec un taux de remplissage inchangé à 25% et un volume stable de 19,8 millions de m³.

Dans le bassin du Guir–Ziz–Rheris, les réserves en eau affichent une amélioration plus marquée. Le volume total stocké est passé de 294,8 à 296 millions de m³, enregistrant un gain de 1,2 million de m³, tandis que le taux de remplissage global du bassin a légèrement progressé de 54,9% à 55,1%.

Cette évolution est principalement portée par le barrage Hassan Addakhil, dont le volume stocké est passé de 212,4 à 213,7 millions de m³, soit un gain de 1,3 million de m³, avec un taux de remplissage progressant de 67% à 68%. Le barrage Kadoussa a, quant à lui, affiché une quasi-stabilité de ses réserves, avec un volume passant de 82,3 à 82,2 millions de m³, tandis que son taux de remplissage est resté stable à 36%.

Bassin Barrage Taux 15 déc (%) Volume 15 déc (Mm³) Taux 17 déc (%) Volume 17 déc (Mm³) Variation Volume (Mm³) Global Total National 31,5 5281 32,2 5400 119 BOUREGREG TOTAL BASSIN 66,4 718,5 69 747,4 28,9 BOUREGREG Al Himer 12 1,7 16 2,3 0,6 BOUREGREG Oued El Maleh 23 8,8 28 10,6 1,8 BOUREGREG Sidi Med Ben Abdellah 70 690,1 73 715,4 25,3 BOUREGREG Tamesna 32 17,9 34 19,1 1,2 DRAA-OUED NOUN TOTAL BASSIN 28,3 296,8 28,3 297,2 0,4 DRAA-OUED NOUN Agdez 23 58 23 58 0 DRAA-OUED NOUN Manssour Dahbi 39 174,6 39 174,8 0,2 DRAA-OUED NOUN Sultan Mly Ali Cherif 15 44,3 15 44,5 0,2 DRAA-OUED NOUN Touizgui Ramz 25 19,8 25 19,8 0 GUIR - ZIZ - RHERIS TOTAL BASSIN 54,9 294,8 55,1 296 1,2 GUIR - ZIZ - RHERIS Hassan Addakhil 67 212,4 68 213,7 1,3 GUIR - ZIZ - RHERIS Kadoussa 36 82,3 36 82,2 -0,1 LOUKOUS TOTAL BASSIN 45,9 878,6 46,9 897 18,4 LOUKOUS Barrage du 9 avril 1947 16 50,1 17 52,1 2 LOUKOUS Charif El Idrissi 84 102,9 88 107,3 4,4 LOUKOUS Chefchaouen 88 10,8 95 11,6 0,8 LOUKOUS Ibn Battouta 36 10,5 47 13,8 3,3 LOUKOUS Kharroub 52 99,8 53 100,7 0,9 LOUKOUS MLY Lahssen Ben Lmahdi 36 8,5 38 8,9 0,4 LOUKOUS Nakhla 100 4,21 100 4,21 0 LOUKOUS Oued El Makhazine 73 492,2 73 496,7 4,5 LOUKOUS Smir 63 24,5 64 25 0,5 LOUKOUS Tanger Med 58 12,9 59 13 0,1 MOULOUYA TOTAL BASSIN 26,5 190,6 26,9 190,69 0,09 MOULOUYA Hassan II 14 58,5 15 58,8 0,3 MOULOUYA Injil 19 2,4 19 2,4 0 MOULOUYA Mechraa Homadi 61 2,8 61 2,8 0 MOULOUYA Mohamed V 15 25,4 15 25,4 0 MOULOUYA Sur Oued Za 100 94,89 100 94,89 0 MOULOUYA Tamalout 13 6,4 13 6,4 0 OUM ERRABIA TOTAL BASSIN 8,8 438,6 9,4 465,5 26,9 OUM ERRABIA Ahmed El Hanssali 12 82 14 94,4 12,4 OUM ERRABIA Al Massira 3 73,3 3 73,5 0,2 OUM ERRABIA Aït Messaoud 58 8,4 73 10,4 2 OUM ERRABIA Bin El Ouidane 13 159,8 13 161,6 1,8 OUM ERRABIA Douarat 92 6,2 92 6,2 0 OUM ERRABIA Hassan 1er 12 29,5 14 33,4 3,9 OUM ERRABIA Imfout 11 1,06 29 2,7 1,64 OUM ERRABIA Moulay Youssef 51 73,6 54 78,4 4,8 OUM ERRABIA Sidi Idriss 100 2,45 92 2,2 -0,25 OUM ERRABIA Sidi Saïd Maachou 100 1,1 100 1,1 0 OUM ERRABIA Timinoutine 68 0,9 87 1,1 0,2 SEBOU TOTAL BASSIN 40,1 2227 40,6 2256,1 29,1 SEBOU Al Wahda 41 1466,7 42 1482 15,3 SEBOU Allal El Fassi 98 62 96 61,4 -0,6 SEBOU Asfalou 35 100,2 35 100,7 0,5 SEBOU Bab Louta 59 20,1 60 20,5 0,4 SEBOU Bouhouda 74 33,4 78 34,9 1,5 SEBOU El Kensera 21 46,8 23 51,6 4,8 SEBOU Garde Sebou 62 27,9 79 31,8 3,9 SEBOU Idriss 1er 33 383 34 385,8 2,8 SEBOU Michlifen 57 0,8 57 0,8 0 SEBOU Sahla 34 23,2 35 23,6 0,4 SEBOU Sidi Echahed 40 62,1 40 62,4 0,3 SOUSS - MASSA TOTAL BASSIN 18,6 136,1 19,6 143,4 7,3 SOUSS - MASSA Abdelmoumene 10 20,7 10 20,5 -0,2 SOUSS - MASSA Ahl Souss 8 0,3 8 0,3 0 SOUSS - MASSA Dkhila 39 0,09 29 0,07 -0,02 SOUSS - MASSA Imi El Kheng 14 1,4 14 1,4 0 SOUSS - MASSA Med Mokhtar Soussi 10 4,2 10 4,2 0 SOUSS - MASSA Moulay Abdallah 48 44 48 44,2 0,2 SOUSS - MASSA Oulouze 31 27,9 39 34,8 6,9 SOUSS - MASSA Youssef Ben Tachfine 12 37,3 12 37,6 0,3 TANSIFT TOTAL BASSIN 43,9 99,7 46,7 106,1 6,4 TANSIFT Abou Abbass El Sabti 62 15,5 66 16,3 0,8 TANSIFT Lalla Takerkousst 21 11,2 24 13,07 1,87 TANSIFT MLY Abderrahmane 58 37,9 62 40,2 2,3 TANSIFT Sidi Med BenSlimane Jazouli 88 13,6 90 13,9 0,3 TANSIFT Yaacoub El Manssour 30 21,4 32 22,5 1,1