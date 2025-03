Chefchaouen: les pluies redonnent vie au barrage d’Akchour et aux rivières environnantes

Une aubaine pour les habitants et une attraction supplémentaire pour les visiteurs, séduits par la beauté naturelle du lieu. Les dernières précipitations à Chefchaouen ont gonflé les réserves d’eau du vieux barrage d’Akchour, ainsi que les cascades, les rivières et les lacs du célèbre complexe touristique de la région.

Les eaux ont afflué avec force à travers des dizaines de cours d’eau provenant des montagnes de Talassemtane, de Talambout et d’autres montagnes environnantes, renforçant ainsi d’importantes ressources hydriques dans la région. Cette augmentation du débit a permis d’élever les réserves du barrage d’Akchour et d’accroître ses rejets vers les rivières et les ruisseaux, atteignant parfois un débit de 60 mètres cubes par seconde. Dans une déclaration pour Le360, Abdelali Lahbiti, un acteur associatif originaire de la région, a affirmé que «les précipitations des derniers jours auront un impact positif sur les cultures agricoles et contribueront à sécuriser les besoins en ressources en eau».

Il a ajouté que «l’augmentation des ressources en eau du barrage d’Akchour renforce les réserves du lac du barrage, des cascades et des petits cours tout au long du parcours touristique d’Akchour».

Les pluies redonnent vie au barrage d’Akchour et aux rivières environnantes. (S.Kadry/Le360). سعيد قدري

L’abondance des eaux en provenance de plusieurs montagnes a offert une opportunité aux visiteurs et aux touristes, Marocains et étrangers, venus profiter de la beauté du site.