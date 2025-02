Chefchaouen, première ville marocaine et africaine à se doter d’un éclairage public 100% LED

Chefchaouen est la première ville marocaine et africaine à adopter un éclairage public 100% LED. Ce projet, qui a mobilisé un budget de plus de 10 millions de dirhams, a été mené par la commune en collaboration avec la préfecture, la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur et le Fonds d’équipement des Nations unies. Objectif: d’améliorer l’efficacité énergétique, réduire la facture électrique et limiter l’empreinte carbone de la ville.

Lancé il y a plus de six mois, le projet a permis d’équiper l’éclairage des principaux axes routiers, les rues et les ruelles de la médina avec des lampes LED, remplaçant ainsi plus de 5.200 anciens luminaires utilisant des des ampoules au sodium, bien plus gourmandes en énergie.

Chefchaouen est désormais la première ville africaine à adopter un éclairage public 100% LED.. le360

Cette transition permettra à la municipalité de réduire sa facture énergétique de plus de 50%, allégeant ainsi le poids des dépenses publiques. Toutefois, son impact ne se limite pas à la réduction de la consommation électrique: en diminuant en amont les émissions de gaz à effet de serre, Chefchaouen renforce son engagement environnemental et s’aligne sur les objectifs de durabilité.

Grâce à cette avancée, la ville bleue s’affirme comme un modèle en matière d’éclairage public durable, ouvrant la voie à d’autres collectivités marocaines et africaines soucieuses de conjuguer modernisation et préservation de l’environnement.