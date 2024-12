Comment la commune de Bouskoura entend résoudre ses problèmes d’éclairage public

Les problèmes d’éclairage public à Bouskoura étaient devenus une source d’insécurité et de gêne pour les riverains. Les pannes récurrentes, les câbles défectueux et les luminaires endommagés créaient des zones d’ombre propices aux incivilités et aux accidents. Les autorités locales, conscientes de l’urgence de la situation, ont pris les devants pour remédier à ces défaillances.

Afin d’évaluer précisément les besoins en matière d’éclairage public dans la commune, le gouverneur de Bouskoura, accompagné du pacha, des caïds, des représentants de la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat et des éléments de la Gendarmerie royale, a effectué une tournée d’inspection, dans la nuit de vendredi dernier.

Cette visite de terrain a permis d’établir un état des lieux et d’identifier les zones nécessitant des interventions en urgence. Les premiers résultats des efforts déployés pour améliorer l’éclairage public à Bouskoura sont déjà visibles. Sur la voie R3009, entre la station Afriquia et le centre de la commune, des travaux intensifs effectués le 1er décembre ont permis la remise en service de deux tronçons importants, totalisant 80 points lumineux. Des opérations ont également été menées pour réparer les câbles souterrains et les lignes endommagées, apprend-on de source autorisée.

Parallèlement, des mesures de sécurisation provisoire ont été prises pour les câbles apparents, souvent abîmés par des accidents de circulation, afin de prévenir tout risque pour les habitants et les usagers. De plus, 15 points lumineux éteints ont été restaurés grâce à l’installation de luminaires à sodium haute pression (SHP), entre la gare et le centre de Bouskoura. Au total, ce sont 95 points lumineux qui ont été rallumés, détaille la même source.

De nombreux points lumineux à Bouskoura sont désormais opérationnels.

Pour assurer une gestion pérenne et optimiser les ressources, la commune de Bouskoura s’appuiera désormais sur un partenariat renforcé avec la SRM Casa-Settat. Ce mardi 3 décembre, une session extraordinaire du conseil communal sera consacrée à l’approbation d’une convention de gestion déléguée. Celle-ci définira avec précision les modalités de gestion, les responsabilités confiées à la SRM, ainsi que les engagements en matière de maintenance préventive et corrective.

Les mécanismes de suivi et d’évaluation y seront également détaillés pour garantir un service optimal. «Cette étape a pour objectif de résoudre définitivement les problèmes persistants en confiant la gestion du réseau à une structure spécialisée», conclut notre source.