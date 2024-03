Voici où en sont les travaux d’aménagement de la voie de Taddart reliant Bouskoura à l’aéroport Mohammed V

C’est un projet d’importance stratégique visant à désengorger l’entrée sud de Casablanca et à connecter l’aéroport Mohammed V ainsi que les zones industrielles adjacentes au réseau routier, comme le signale Youssef Menouar, responsable des travaux d’aménagement de la voie de Taddart reliant Bouskoura à cette infrastructure aéroportuaire, dans une déclaration pour Le360.

S’étendant sur 11 kilomètres et prévoyant deux voies dans chaque direction, cette route s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée en juin 2022 entre le ministère de l’Intérieur, celui de l’Équipement et de l’Eau, la région de Casablanca-Settat et l’Office national des aéroports (ONDA), ajoute notre interlocuteur.

«À ce stade, environ 7 kilomètres de route ont été asphaltés, et les travaux se concentrent désormais sur le dernier tronçon, incluant remblayage et creusement. La fin des travaux est prévue pour le mois de mai prochain», précise Youssef Menouar.

Lire aussi : Infrastructures: élargissement de la route côtière entre Bouznika et Mohammedia

La mise en œuvre de ce chantier a été confiée à ADM Projet, une filiale d’expertise technique de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), garantissant ainsi une maîtrise d’ouvrage déléguée efficiente et adaptée aux exigences du projet.

Le financement de ce projet repose sur une répartition multipartite: 60 millions de dirhams proviennent du ministère de l’Équipement et de l’Eau, 40 millions de dirhams de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), 40 millions de dirhams du Conseil de la région de Casablanca-Settat et 40 millions de dirhams de l’Office national des aéroports (ONDA).