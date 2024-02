Infrastructures touristiques: Marrakech se refait une beauté

Marrakech, terre d’accueil des grands événements économiques mondiaux, se mobilise pour renforcer ses infrastructures touristiques. C’est ce qu’indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mercredi 28 février. Parmi les projets dans le pipe, un nouveau palais des congrès qui permettra de faire de la ville ocre la première destination du tourisme d’affaires du continent africain.

«D’un investissement de 937 millions de dirhams, ce futur Palais des Congrès et Parc d’Exposition sera érigé dans le respect des normes internationale en la matière et pourra accueillir jusqu’à 20.000 places», lit-on. Soutenu par diverses entités, ce projet vise à positionner la région sur le marché Afrique-MENA en accueillant des manifestations commerciales et des congrès, avec une capacité totale de 75.000 mètres carrés.

L’autre grand projet de la ville ocre, le parc d’attraction à thèmes pour un investissement de 3 milliards de dirhams. Il sera orienté vers la mise en avant de l’histoire du Maroc et du continent africain à travers des spectacles grandioses, des reconstitutions historiques et des attractions variées. «Un troisième projet, très attendu dans la région, consiste à moderniser la station de ski d’Oukaimeden avec un financement de 400 millions de dirhams», écrit Le Matin du Sahara et du Maghreb. L’objectif principal est de transformer la station en une destination de ski et de montagne durable, en mettant l’accent sur la sécurité et le respect des principes du développement durable.

Cette année, Marrakech, cette ville emblématique du Maroc, connue pour son histoire millénaire, son patrimoine culturel riche et sa capacité à enchanter les visiteurs du monde entier, a encore fait parler d’elle. La cité ocre a vu ses indicateurs touristiques grimper en janvier 2024, enregistrant une hausse de 10% des arrivées et de 12% des nuitées touristiques par rapport à l’année précédente à la même période. Avec 700.000 nuitées touristiques enregistrées au cours du seul mois de janvier, Marrakech établit un nouveau record.