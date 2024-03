Infrastructures: élargissement de la route côtière entre Bouznika et Mohammedia

La route côtière entre Bouznika et Mohammedia est en cours d’élargissement dans les deux sens avec la réalisation de deux nouvelles voies de chaque côté.

Ce grand chantier, dont le maître d’ouvrage est la société Casa Aménagement, a été initié par le wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia. Rencontrés sur le chantier, des ouvriers ont indiqué au site Le360 que ce dernier inspecte régulièrement l’avancée de ce projet qui lui tient à cœur.

La route, sur une distance de 40 kilomètres, est en cours d’élargissement dans les deux sens avec la réalisation de deux nouvelles voies de chaque côté de la chaussée.

Le chantier porte aussi sur l’installation de nouveaux trottoirs et d’un éclairage public moderne qui éclairera les tronçons qui traversent les agglomérations de Bouznika sud, de Bahia Beach, d’El Mansouria et de la côte sud de Mohammedia. Le renouvellement des équipements de télécommunication, d’eau et d’électricité sont également en cours d’installation.

Dans des déclarations pour Le360, plusieurs riverains se sont déclarés satisfaits de l’élargissement et de l’embellissement de la route, celle-ci ayant montré auparavant son étroitesse pour faire face au grand flux de la circulation routière que connait cette région touristique, surtout durant l’été et les périodes des vacances.

Un autre projet relatif à l’agrandissement d’un pont enjambant l’autoroute Rabat-Casablanca au niveau de la plage de Rose Marie (Aïn Atiq), 6 kilomètres au sud de Harhoura, vient d’être achevé, a également constaté Le360.

Avec ses deux voies de chaque côté, le pont va permettre une meilleure fluidité de la circulation, surtout que ce tronçon conduit à la plage, d’un côté, et à la zone industrielle d’Aïn Atiq, de l’autre. Le pont est aussi un passage obligé vers la ville de Tamesna qui abrite une forte agglomération.