Casablanca: ouverture imminente de la route maritime, les poids lourds interdits dans le centre-ville

La nouvelle route maritime, désormais ouverte à la circulation, se trouve actuellement en phase de test, nous a confié une source au niveau de l’Agence nationale des ports (ANP), agence qui a réalisé ce projet structurant pour la mobilité au sein de la métropole, et qui s’inscrit dans le cadre du vaste chantier d’aménagement de la desserte nord du port de Casablanca.

Longue de 4,5 kilomètres, la nouvelle route permet de relier directement le port de la ville à la route côtière Casablanca-Mohammedia, via le rond-point Mimosas à Aïn Sebaâ. Les difficultés rencontrées dans les procédures d’expropriation, notamment sur le dernier tronçon, situé au niveau de la commune de Aïn Sebaâ (près de la piscine Oceanic), expliquent en grande partie le retard pris dans la concrétisation de ce projet, qui a mobilisé un budget initial de 830 millions de dirhams.

L’ouverture de la nouvelle route maritime va permettre de soulager les principales voies mitoyennes, notamment le boulevard Moulay Slimane (Roches noires), et y améliorer les conditions de circulation en détournant le trafic généré par le port et empruntant la route côtière.

Le projet vise aussi à organiser et fluidifier la circulation des marchandises -en particulier celle assurée par les poids lourds porte-conteneurs- entre le port de Casablanca et la nouvelle zone logistique de Zenata, ce qui se traduira par une augmentation de la capacité du trafic et une réduction du temps de trajet des camions.

Cerise sur le gâteau, une autre nouvelle voie, réservée exclusivement aux camions et reliant la nouvelle route maritime à la zone logistique de Zenata, sera à son tour ouverte à la mi-mars. La décision a été actée lors d’une récente réunion présidée par le wali de Casablanca, Mohamed Mhidia. Ce dernier a d’ailleurs joué un rôle central dans l’activation du chantier du carrefour giratoire à l’intersection de la route maritime et de la voie réservée des camions, au niveau de la commune de Aïn Sebaâ.

Le passage réservé aux camions, connecté à la desserte nord du port de Casablanca.

Autre détail important: l’inauguration de ces deux infrastructures va marquer l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision à caractère stratégique, consistant à interdire l’accès des poids lourds au centre-ville. L’idée est de pousser les transporteurs à décharger les marchandises dans des entrepôts situés en dehors de la ville (hangars, zones logistiques, etc.). Des camions de plus petites tailles prendront ensuite le relais pour distribuer lesdites marchandises, et ce dans des plages horaires prédéfinies, choisies en dehors des heures de pointe. Pour l’heure, les professionnels du transport routier n’ont pas été encore informés du modus operandi détaillé de cette mesure.