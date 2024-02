Busway de Casablanca: la tarification fixée ce jeudi 22 février

Dans un premier temps, la grille tarifaire du Bus à haut niveau de service (BHNS) devrait être examinée lors d’une réunion des commissions permanentes de la commune de Casablanca, prévue ce mercredi 21 février. Elle sera ensuite soumise au vote des élus de la ville, jeudi 22 février, dans le cadre d’une session extraordinaire.

Selon nos informations, les élus de la métropole se dirigent vers l’adoption d’un tarif unitaire de 6 dirhams (incluant le prix du ticket de 2 dirhams), soit un total de 8 dirhams pour un voyage et 14 dirhams pour deux voyages.

Le modèle de tarification du BHNS prévoit également d’autres formules réservées aux abonnés, étudiants et cartes rechargeables.

Une source à la commune de Casablanca nous confie que la tarification de départ sera appliquée à titre provisoire, en attendant la mise en service des nouvelles lignes de tramway (T3 et T4). Le conseil de la ville envisage d’ici là à adopter une tarification unique pour les deux modes de transport pour encourager l’interopérabilité entre les différentes lignes (tramway et busway).

Le déficit d’exploitation du transport en commun à Casablanca, tous modes de transport confondus (bus, tramway) s’élève actuellement à environ 300 millions de dirhams. Le conseil de la ville ne cesser d’augmenter le budget réservé à la résorption de ce déficit pour assurer la continuité du service tout en maintenant les tarifs à des niveaux accessibles aux personnes à faible revenu.

Pour rappel, la flotte du busway se compose de 40 bus, destinés à sillonner les axes majeurs de la métropole via deux itinéraires cumulant 24,5 kilomètres. La première ligne, démarrant de Hay Salmia, traverse Hay Al Qods pour finir sa course au quartier Laymoun, en comptant au passage 20 stations. La seconde ligne prend quant à elle son départ du quartier Maârif, emprunte les artères Yacoub El Mansour et Moulay Thami, pour conclure son trajet à Hay Rahma, et ce, après avoir desservi 22 stations.

Les itinéraires du busway croiseront ceux du tramway à trois endroits stratégiques, offrant ainsi une flexibilité et une connexion des trajets accrues aux voyageurs. Le premier point se situe au quartier Laymoun, à l’intersection avec Hay Al Qods, le deuxième se trouve au Pôle financier de la ville (ou Casablanca Finance City), alors que le troisième est sis au croisement de l’avenue Mohammed VI et de Hay Al Qods.