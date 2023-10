Casablanca: le projet Busway aborde les dernières étapes de sa réalisation, selon Casa Transports

Après des années de planification, des mois de mise en place des infrastructures et plusieurs semaines de tests techniques et de vérifications de marche à blanc concluantes, le projet Busway (ou Bus à haut niveau de service, BHNS) se prépare à une mise en service imminente.

Il ne subsiste plus que des ajustements à finaliser, avant de donner le feu vert à sa mise en service, comme le précise Casa Transports. «Le projet Busway en est aux dernières étapes de sa réalisation, avant d’être mis en service. Les tests techniques des équipements sont réussis à 100%, les tests de marche à blanc sont conclusifs», assure la Société de développement local (SDL).

«Les observations relevées dans le cadre des opérations préalables à la réception sont actuellement en cours de traitement, avant le transfert au Conseil communal dans les plus brefs délais. Ils concernent essentiellement l’aménagement urbain: voirie, trottoirs, mobilier urbain...», précise encore Casa transports.

Afin d’assurer des prestations sûres et de qualité, près de 102 conducteurs suivent des formations depuis mars dernier. Ces chauffeurs professionnels sont également formés à conduire spécifiquement sur les voies réservées au Busway, afin d’assurer une fluidité optimale dans le dense trafic casablancais.

Pour rappel, la flotte du Busway se compose de 40 bus, destinés à sillonner les axes majeurs de la métropole via deux itinéraires cumulant 24,5 kilomètres. La première ligne, démarrant de Hay Salmia, traverse Hay Al Qods pour finir sa course au quartier Laymoun, en comptant au passage 20 stations. La seconde ligne prend quant à elle son départ du quartier Maârif, emprunte les artères Yacoub El Mansour et Moulay Thami, pour conclure son trajet à Hay Rahma et ce, après avoir desservi 22 stations.

Les itinéraires du Busway croiseront ceux du tramway à trois endroits stratégiques, offrant ainsi une flexibilité et une connexion des trajets accrues aux voyageurs. Le premier point se situe au quartier Laymoun, à l’intersection avec Hay Al Qods, le deuxième se trouve au Pôle financier de la ville (ou Casablanca Finance City), alors que le troisième est sis au croisement de l’avenue Mohammed VI et de Hay Al Qods.