Le busway circulera à Casablanca en juillet, les préparatifs vont bon train

Le lancement effectif du bus à haut niveau de service de Casablanca, appelé busway, est prévu en juillet prochain. En attendant, les préparatifs avancent à grand pas. La formation des conducteurs vient tout juste de démarrer et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin. Et c’est à ce moment-là que la circulation à vide, c’est-à-dire les tests sans passagers, pourra commencer.

C’est ce que confirme Shada Taib, directrice de communication de Casa Transports, dans une déclaration pour Le360. «Les travaux d’équipement des deux lignes du busway sont avancés à hauteur de 50%» précise notre interlocutrice.

Le trajet des deux lignes du busway est de 24,5 km. La première ligne comprend 20 stations et s’étend de Hay Salmia jusqu’à Hay Laimoune en passant par le boulevard Al Qods.

La deuxième ligne comprend 22 stations et s’étend du quartier Maârif, à partir du célèbre rond-point Oulmes, jusqu’à Hay Errahma et Oulad Ezzouz, en passant par Yaacoub Mansour et Moulay Touhami. Les deux lignes du busway rejoignent celles du tramway dans le cadre de l’interopérabilité.

Lire aussi : Busways de Casablanca: l’épreuve de feu dès ce lundi 13 mars

Dans cette même optique, trois points de correspondance sont prévus: le premier de Hay Laimoune vers le boulevard Al Qods, le deuxième à Casa Finance City entre la ligne 2 du busway et la ligne 2 du tramway, et enfin le troisième se trouve sur le boulevard Mohammed VI vers le boulevard Al Qods.

«Ces points de correspondance vont permettre aux passagers d’utiliser à la fois le busway et le tramway via un ticket unique. Le service du busway est identique à celui du tramway. Ils ont chacun leur propre plateforme qu’ils ne partagent pas avec les conducteurs de voitures, et les stations sont sécurisées et surveillées via des caméras et un personnel chargé de renseigner les passagers», précise Shada Taib, rappelant que le délai d’attente est de 5 minutes maximum.

La flotte des 40 busways est équipée d’Internet à bord via le réseau wifi et de climatiseurs. «Les 102 conducteurs déjà recrutés seront prêts d’ici la fin du mois de juin. Ce sont des sessions de 15 jours durant lesquels on insiste sur la conduite sécurisée, fluide et confortable. Autre point important sur lequel on insiste: la bonne communication entre les conducteurs et les passagers», souligne Nourredine Merzak, responsable des formations chez l’exploitant. Les conducteurs du busway doivent être détenteurs du permis D de l’autocar.