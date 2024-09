Réforme du secteur public: la politique actionnariale de l’État en question

Le gouvernement poursuit ses efforts pour réformer en profondeur le secteur public. C’est ainsi que le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi 19 septembre, une réunion de l’Instance de concertation sur la politique actionnariale de l’État en présence du directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et des entreprises publics (ANGSPE), rapporte Assabah du week-end (21 et 22 septembre).

Un avis favorable a été émis sur le projet de politique actionnariale de l’État (PAE) élaboré par l’ANGSPE et présenté par son directeur, Abdellatif Zaghnoun, d’après un communiqué de la primature. Dans une prochaine étape, le projet de la PAE sera soumis à l’examen du Conseil de gouvernement pour étude et approbation. L’objectif étant qu’il joue le rôle qui lui a été assigné conformément à la vision royale.

Selon la même source, l’élaboration de ce projet a été concertée avec les différents acteurs concernés (ministères, établissements, entreprises) afin de répondre aux attentes des différentes parties. Le communiqué souligne que le projet de la PAE se base sur un système intégré qui encadre l’intervention de l’État en tant qu’actionnaire, relaie Assabah.

Lequel projet s’articule autour de trois composantes: une PAE qui précise les orientations de l’État actionnaire, ses engagements et les objectifs tracés pour les établissements et entreprises publics, une gouvernance institutionnelle fondée principalement sur la concrétisation de la mission de l’État actionnaire à travers l’ANGSPE, un périmètre défini pour la mise en place de la PAE de façon dynamique et compatible avec les objectifs et les enjeux de l’État actionnaire.

L’ANGSPE a, par ailleurs, lancé cette semaine un projet de renforcement des bonnes pratiques de gouvernance au niveau des établissements et des entreprises publics.