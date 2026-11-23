Démolition des baraques du bloc 10 de «Kariane Rhamna», à Sidi Moumen, ce lundi 23 novembre 2026. (A.Ettahiri/ Le360)

Ils étaient des dizaines, ce lundi 23 novembre au matin, rassemblés au bord de la route à Sidi Moumen. Devant eux, les pelleteuses s’attaquaient une à une aux baraques du bloc 10 de «Kariane Rhamna».

Des personnes âgées, des jeunes et des enfants se tenaient côte à côte, à regarder les murs s’effondrer et les gravats s’accumuler. Avec ces baraques disparaissait une partie de l’histoire de l’un des plus anciens et du plus grand bidonville de Casablanca.

Sur les visages, l’émotion se mêlait à la nostalgie. Beaucoup de familles vivent dans ce quartier depuis plusieurs décennies, certaines depuis plusieurs générations. Pour elles, cette opération marque autant la fin d’un long chapitre que le début d’une nouvelle étape.

«Je suis né ici»

Parmi les habitants venus assister à la démolition de leur baraque, Azzedine, âgé de 44 ans, regarde tomber les murs. Né et élevé dans ce quartier, il s’apprête à tourner une page importante de sa vie, marquée par des années passées dans des conditions de logement difficiles. Il espère désormais pouvoir recommencer dans un cadre plus digne et plus stable.

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«J’ai 44 ans, je suis né ici et j’ai grandi dans ce quartier. Mes frères et sœurs, qui sont plus âgés que moi, y ont également grandi. Ce n’est pas facile de quitter un endroit où l’on a passé toute sa vie», raconte-t-il.

Une démolition sans heurts, mais des familles toujours dans l’attente

Sur le terrain, l’opération de démolition s’est déroulée dans le calme, sans incidents majeurs. «La démolition s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il n’y a eu ni problèmes, ni disputes, ni débordements. Nous avons répondu à l’appel des autorités et nous espérons que la suite se passera aussi bien», affirme Hamid Naanaa, acteur associatif.

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Mais si les opérations d’évacuation et de démolition se sont déroulées sans heurts, le départ des familles soulève d’autres difficultés. Plusieurs ménages ont dû trouver rapidement une solution pour se loger. Certains ont rejoint des proches, d’autres ont opté pour une location provisoire, tandis que d’autres encore peinent à trouver un toit.

C’est désormais sur les démarches de relogement que se concentrent les attentes des habitants. «Il faut accélérer le rythme du relogement et permettre aux habitants de savoir rapidement où ils vont aller. Nous avons quitté nos baraques, mais il faut maintenant que les familles puissent rejoindre leurs nouveaux logements», insiste Azzedine.

Pour les habitants concernés, la page ne sera véritablement tournée qu’une fois les clés de leurs nouveaux appartements entre leurs mains.

«C’est une honte de continuer à vivre dans ces conditions»

Pour Hamid Naanaa, la disparition de «Kariane Rhamna» dépasse la situation des seules familles du bloc 10. Il y voit une étape nécessaire dans l’amélioration du cadre de vie et la transformation de Casablanca, à l’approche des grands rendez-vous internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir.

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«Les gens ne veulent plus vivre dans des baraques. Nous allons accueillir des visiteurs du monde entier, notamment à l’occasion de la Coupe du monde, et il est regrettable de voir encore des constructions précaires, des déchets, des chiens et des ânes dans certains quartiers. C’est une honte de continuer à vivre dans ces conditions alors que le pays avance», estime-t-il.

Il souhaite ainsi voir les opérations de résorption de l’habitat insalubre se poursuivre jusqu’à leur terme. «Nous voulons du bien et de la prospérité pour notre pays. Nous espérons qu’à l’horizon 2028, il n’y aura plus de baraques au Maroc», ajoute-t-il.

1.300 familles concernées par cette première opération

La première tranche de démolition, lancée ce lundi, a porté sur quelque 900 baraques du bloc 10, selon une source contactée par Le360. Le relogement concerne, pour sa part, 1.300 familles résidant dans ce secteur. Pour rappel, près de 9.000 familles sont concernées par l’opération de résorption de «Kariane Rhamna», comme Le360 l’avait précédemment rapporté .

Les ménages du bloc 10 doivent bénéficier d’appartements dans le quartier «Diar Al Hana», situé dans la zone de Lahraouiyine. Ces logements relèvent du programme de logement social et sont proposés au prix de 120.000 dirhams, dans le cadre du projet royal visant à éradiquer les bidonvilles et à améliorer les conditions de vie des familles concernées.

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Pour accompagner cette opération, les autorités locales relevant de la préfecture de Sidi Bernoussi ont mis en place un guichet unique au sein de l’annexe administrative Al Amane 72, connue localement sous le nom de «Thomas».

Ce dispositif vise à faciliter le traitement des dossiers des ménages, à centraliser leurs démarches administratives et à accélérer leur orientation vers leurs nouvelles destinations résidentielles.

À l’échelle de la région Casablanca-Settat, la société Casablanca Iskane et Équipements est chargée du déploiement de ce chantier. Pour mobiliser une offre de logements suffisante, elle s’appuie notamment sur le mécanisme des appels à manifestation d’intérêt auprès des promoteurs immobiliers.

Comment est né «Kariane Rhamna»?

Étendu sur sept blocs numérotés de 9 à 15, «Kariane Rhamna» constituait le prolongement de «Kariane Thomas», qui regroupait les blocs 1 à 8 et avait été démoli au cours des années précédentes.

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La démolition engagée ce lundi, à partir du bloc 10, s’inscrit ainsi dans la continuité des opérations de résorption de l’habitat insalubre dans ce secteur de Sidi Moumen.

Mais pour comprendre l’histoire de ce quartier, il faut remonter à plus de huit décennies. Selon le militant associatif Hamid Naanaa, ses origines remontent à la période du protectorat français.

D’après des récits locaux, les premières installations seraient liées à l’arrivée d’ouvriers venus travailler dans les carrières de pierre situées à proximité. Faute de logements, ces travailleurs auraient construit de modestes habitations près de leur lieu de travail.

Au fil des années, ces constructions se sont multipliées, particulièrement après l’indépendance, avec l’accélération de l’exode rural vers Casablanca. De nombreuses familles ont alors rejoint la capitale économique à la recherche d’opportunités professionnelles, contribuant progressivement à l’extension de ce vaste quartier de baraques.

عبد الرحيم الطاهيري

Son appellation serait également liée à l’origine géographique d’une partie de ses premiers habitants. Selon Hamid Naanaa, plusieurs familles étaient originaires de la région des Rhamna, notamment des environs de Ben Guerir et de Kelaat Sraghna. Elles avaient quitté leurs terres à la suite d’épisodes de sécheresse qui avaient frappé ces régions.

Après plusieurs décennies d’existence, «Kariane Rhamna» entame ainsi sa disparition progressive. Pour les familles du bloc 10, l’enjeu est désormais de transformer ce départ en nouveau départ, avec l’accès effectif aux logements qui leur sont destinés.