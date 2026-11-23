Il y a des visites qui tombent à pic. Dimanche 22 novembre, dans son bureau de Mogadiscio, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud reçoit une délégation de Sonatrach. Au menu, selon la présidence somalienne citée par le média Dawan Africa, des «projets conjoints dans le pétrole et les ressources naturelles». Une semaine plus tôt, le 15 novembre, une autre délégation «de haut niveau» de la compagnie algérienne, conduite par Mohamed Ghrab, directeur des laboratoires de la division exploration-production, avait déjà été reçue par le vice-ministre somalien du Pétrole, Abdulwahab Abdi Omar, rapporte le site algérien Awras. Deux délégations en une semaine. Sonatrach, d’ordinaire si lente à honorer ses promesses de raffineries, sait se montrer pressée quand il le faut.

Il faut dire que le calendrier commandait.

Le tarif d’une abstention

Le 31 octobre 2025, la Somalie, membre non permanent du Conseil de sécurité, votait la résolution 2797, qui consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine comme base de la solution au Sahara. Elle figurait parmi les onze voix favorables, comme l’a rapporté Le360. L’Algérie, elle, avait préféré ne pas prendre part au vote, sa façon habituelle de perdre sans avoir à compter les voix.

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Le régime s’est alors mis en campagne. Dès l’été 2025, il avait déroulé le tapis rouge pour l’inauguration du nouveau siège de l’ambassade somalienne à Alger, une opération séduction déjà destinée à capter la voix de Mogadiscio, relevait Le360. En novembre 2025, Hassan Cheikh Mohamoud est reçu à Alger avec les honneurs. Tebboune et lui signent une batterie d’accords: pétrole, gaz, mines, enseignement supérieur, agriculture, pêche, santé animale, et même une exemption de visas pour les passeports diplomatiques. Le paquet complet, livré clés en main.

Un an plus tard, l’investissement rapporte. Le 30 octobre 2026, la Somalie s’abstient sur le projet américain de renouvellement du mandat de la MINURSO, au motif qu’il «pourrait préjuger de l’issue des négociations», puis vote pour le projet russe de simple prorogation technique. Le texte de Moscou ne recueille que trois voix pour, une contre et onze abstentions. La Somalie était l’une de ces trois voix. Le projet américain, soutenu par onze membres, tombe sous le veto russe.

Trois semaines après ce vote, Sonatrach frappe à la porte de la présidence somalienne. Une coïncidence, assurément. Comme celles qui veulent que les amis d’Alger reçoivent du gaz à prix d’ami, des bourses d’études et des avions chargés de dons, et que ses rares soutiens au Conseil de sécurité découvrent soudain l’intérêt d’un partenariat pétrolier. Il s’agit d’une facture à honorer.

Forer l’espoir

Reste un détail: le pétrole somalien n’existe pas encore. Le pays ne produit pas une goutte de brut. La compagnie algérienne propose donc ses «projets conjoints» dans un pays sans gisements connus. Sonatrach, qui n’arrive pas à raffiner assez de gasoil pour ses propres automobilistes, part chercher du pétrole là où personne n’en a encore trouvé. On appelle cela, à Alger, une vision stratégique.

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Le partenaire politique n’est guère plus solide que le sous-sol. À Mogadiscio, le mandat du président est contesté depuis une décision de la Cour suprême, et le forum national qu’il avait convoqué du 14 au 18 novembre n’a pas pu se tenir, l’opposition ayant refusé de s’y asseoir. C’est avec ce pouvoir chancelant que le régime algérien noue des engagements pétroliers. Le jour où il tombera, Alger pourra toujours accuser le Makhzen.

Le chéquier d’Alger, la pénurie des Algériens

Le procédé n’a rien de nouveau. Depuis cinquante ans, Alger arrose le Polisario à fonds perdus: les camps de Tindouf, les armes, les voyages, les lobbies, les reconnaissances de la pseudo-RASD qu’il faut entretenir et les votes qu’il faut obtenir. Les montants n’ont jamais été publiés. Ils ne passent devant aucun Parlement, et aucun Algérien n’a jamais reçu le relevé de compte de cette générosité qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Car pendant que la compagnie nationale fait du porte-à-porte à Mogadiscio, elle importe du gasoil pour l’Algérie, un an après avoir proclamé la fin des importations de carburants. Dans les marchés, la pomme de terre est devenue une affaire d’État, au point que le ministre de l’Intérieur en a fait une «rumeur» venue de l’étranger. Huile, semoule, lait, bananes: la pénurie reste la seule politique constante du régime, de Chadli à Tebboune. Le citoyen algérien n’a pas de pomme de terre, mais il peut se consoler: son pays a un ami à Mogadiscio.

Encore faudrait-il que cet ami serve à quelque chose. La voix somalienne, si chèrement courtisée, s’est portée sur un texte qui a recueilli trois suffrages sur quinze. Elle n’a rien empêché, rien obtenu, rien changé. Le plan d’autonomie poursuit sa route, la MINURSO a disparu, et le Polisario n’a jamais été aussi seul. Alger a payé une place au premier rang pour assister à sa propre défaite. La facture, elle, sera réglée par Sonatrach. Et donc par les Algériens.