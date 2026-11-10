Algérie: derrière les milliards affichés, le FMI tire la sonnette d’alarme

Pendant que le discours officiel algérien, toujours sous une pluie d’applaudissements, continue de célébrer une économie prétendument en pleine ascension, avec un PIB qui devrait bientôt franchir la barre symbolique des 300 milliards de dollars, le FMI décrit une réalité autrement moins confortable avec des déficits budgétaires considérables, l’épuisement des marges de sécurité, le recul des réserves de change et une dépendance persistante aux hydrocarbures.

C’est le type de rapports économiques que l’Algérie préfère ne pas commenter lorsqu’ils viennent déranger un récit soigneusement entretenu, sous les applaudissements, s’il vous plaît.

Aziz Daouda.

Le dernier rapport du Fonds monétaire international sur l’Algérie, publié le 21 septembre 2026, est particulièrement alarmant. Il vient troubler la quiétude, comme un cheveu dans la soupe. Ce n’est pas un opposant politique qui le dit. Ce n’est pas un média marocain, israélien, français ou émirati qui le prétend. C’est le Fonds monétaire international qui, à partir des données économiques qu’il examine et des projections qu’il établit, tire la sonnette d’alarme.

L’économie risque-t-elle l’infarctus? Le diagnostic mérite que l’on s’y arrête un peu.

Le problème n’est pas le PIB, c’est ce qu’il cache

Le premier élément préoccupant concerne les finances publiques. Le déficit budgétaire algérien reste considérable. Le FMI l’évalue à 10,5 % du PIB en 2025 et prévoit encore 9,6 % en 2026. Autrement dit, l’État dépense durablement beaucoup plus qu’il ne dispose de recettes.

Plus inquiétant encore, les réserves de change, qui constituaient pendant longtemps le matelas de sécurité du pays, s’amenuisent. Elles sont passées de 68,9 milliards de dollars à la fin de 2024 à environ 51 milliards fin 2025. Le FMI projette même une diminution à 19,8 milliards en 2030. Le pays, faut-il le rappeler, est tributaire d’importations de nombreux produits de première nécessité. Ce n’est pas un détail comptable. C’est un signal d’alarme pour un pays dont l’économie reste fortement dépendante des exportations de pétrole et de gaz.

Le FMI relève également un phénomène particulièrement révélateur, celui de l’écart entre le taux de change officiel utilisé dans la comptabilité nationale et celui du marché. Cet écart a atteint environ 80% en 2026. Cela signifie qu’il existe deux réalités monétaires qui cohabitent, deux prix du dinar et deux perceptions de sa valeur.

Comment peut-on alors se satisfaire de chiffres macroéconomiques, tels qu’on les arrange et les bidouille dans le Wilaya et dans les bureaux des ministères, sans s’interroger sur la manière dont ils sont convertis en dollars et sur leur représentativité dans l’économie réelle?

Le miracle statistique du PIB algérien

Depuis quelques années, le PIB algérien exprimé en dollars a connu une progression spectaculaire pour ne pas dire étonnante. Le pays est désormais crédité de près de 300 milliards de dollars, avec une projection de 331,9 milliards pour 2026 dans les données du FMI d’octobre.

Le PIB nominal exprimé en dollars ne mesure pas uniquement l’évolution de la production. Son montant dépend aussi de la hausse des prix et du taux de change utilisé pour convertir la monnaie nationale en dollars. Ainsi, si la monnaie nationale se renforce face au dollar, le PIB exprimé en dollars augmente mécaniquement, même si le pays ne produit pas davantage.

Il serait excessif d’affirmer que le FMI a conclu à une manipulation du PIB algérien. Il ne l’a pas fait et n’ose pas le dire tout haut, alors qu’il est possible qu’il le pense. En revanche, la question de la représentativité du taux de change officiel est incontournable, particulièrement lorsqu’un marché parallèle affiche une prime proche de 80%. Le FMI n’hésite d’ailleurs pas à le marteler.

Le PIB est un indicateur économique important. Il ne constitue cependant ni un certificat de prospérité ni une mesure directe du pouvoir d’achat des citoyens. Il ne remplit pas les rayons des magasins et ne permet ni de disposer de lait, de pommes de terre ou de pneus, ni d’assurer leur disponibilité.

Une richesse annoncée, des difficultés vécues

Il existe une contradiction que les discours officiels ne peuvent éternellement contourner. Comment expliquer qu’un pays qui annonce des centaines de milliards de dollars de richesse nationale reste confronté à des pénuries récurrentes, à des difficultés d’approvisionnement et à une forte dépendance aux recettes des hydrocarbures?

Le citoyen algérien, tellement habitué à des files d’attente interminables pour se ravitailler, pense même qu’il en est de même partout en Afrique et qu’au Maroc, c’est forcément pire. Par naïveté, il avale des couleuvres sans ciller. Des décennies de propagande laissent des traces profondes.

«Le Maroc n’a pas besoin que l’Algérie soit moins riche pour poursuivre son développement. Il n’a pas besoin non plus de revendiquer un PIB supérieur à celui de son voisin pour justifier ses ambitions» — Aziz Daouda

Comment expliquer que les autorités doivent recourir davantage au financement de l’État par la Banque centrale alors que les besoins de financement publics deviennent toujours plus importants?

Le FMI attire précisément l’attention sur ces mécanismes. Il souligne également les risques liés à l’imbrication entre l’État, les entreprises publiques et les banques publiques. Il estime que, sans ajustement sérieux, la dette publique pourrait atteindre 79% du PIB en 2031. Le Fonds qualifie même d’«élevé» le risque de tensions souveraines à moyen terme. Ce n’est pas l’annonce d’un effondrement inévitable, mais un avertissement particulièrement sérieux.

Le pays bénéficie certes d’une amélioration conjoncturelle grâce aux recettes des hydrocarbures. Mais une embellie pétrolière ne constitue pas une réforme économique. Elle peut simplement retarder les échéances.

Cela ne fait l’objet d’aucune analyse ni d’aucun commentaire dans la presse du pays.

Le Maroc, ou l’économie qui n’a pas besoin de concours de classement

Et pendant ce temps, il y a le Maroc qui ne construit pas sa politique économique autour d’une obsession permanente de dépasser l’Algérie dans les classements internationaux. Il publie ses statistiques à travers ses institutions nationales, notamment le Haut-Commissariat au Plan, Bank Al-Maghrib et le ministère de l’Économie et des Finances. Ces données peuvent être discutées, critiquées et confrontées aux réalités du terrain, mais elles s’inscrivent dans un dispositif statistique institutionnel identifiable.

Le Maroc a ses difficultés, ses déficits, ses problèmes sociaux et ses défis de développement. Personne ne prétend le contraire. Mais il y a une différence entre vouloir développer son économie et vouloir constamment démontrer à son voisin que l’on serait plus riche que lui.

Le développement économique ne se mesure pas à la satisfaction de devancer un autre pays dans un classement statistique. Il se mesure à la capacité de créer des emplois, de produire, d’exporter, d’attirer des investissements, de garantir les approvisionnements, de bien garnir les étals des marchés et d’améliorer les conditions de vie de la population. Cette conception du développement dépasse la seule croissance de la production et inclut l’amélioration du niveau de vie.

Le Maroc n’a pas besoin que l’Algérie soit moins riche pour poursuivre son développement. Il n’a pas besoin non plus de revendiquer un PIB supérieur à celui de son voisin pour justifier ses ambitions.

Le réveil ou l’addition

Le véritable problème de l’Algérie est peut-être moins son niveau de richesse que sa manière de gérer cette richesse.

Un pays qui possède des ressources énergétiques considérables, une population jeune et des moyens financiers importants devrait pouvoir transformer ces atouts en une économie diversifiée, productive et moins dépendante des cours internationaux. Or, le FMI demande précisément aux autorités algériennes de réduire les déficits, de reconstituer les réserves, de réformer les subventions, de maîtriser le financement monétaire et de donner davantage de place à l’investissement privé en réformant profondément le pays et le démocratisant.

Ce sont des recommandations qui ne relèvent ni de la propagande française, israélienne, émiratie, ni de la propagande marocaine, celle de l’ennemi dit classique. Ce sont les exigences d’une gestion économique pragmatique, intelligente et durable.

Mais il y a une condition préalable à toute réforme, c’est bien évidemment d’accepter de regarder la réalité en face.

On peut toujours annoncer 300 milliards, 330 milliards ou demain 400 milliards de PIB. On peut toujours organiser des célébrations statistiques et multiplier les comparaisons avec le Maroc. Mais les marchés, les réserves de change, les déficits budgétaires et les citoyens ne vivent pas dans les communiqués officiels. Une économie ne se développe pas en gagnant une bataille de chiffres contre son voisin. Elle se développe en créant de la richesse réelle pour sa propre population.

Et c’est peut-être là que réside le plus grand paradoxe algérien; celui de disposer d’immenses ressources et de consacrer autant d’énergie à démontrer que l’on est plus riche que le Maroc, plutôt qu’à faire en sorte que chaque Algérien puisse concrètement ressentir cette richesse dans sa vie quotidienne.

La question n’est donc plus de savoir si l’Algérie dépassera les 300 milliards de dollars de PIB. Elle y est déjà créditée par les projections du FMI. La véritable question est de savoir combien de temps encore elle pourra, à coups d’artifices financiers, combler l’écart entre la richesse affichée et la réalité de ses équilibres économiques.

Si l’on convertit le PIB nominal algérien de 2026 au taux du marché parallèle plutôt qu’au taux officiel, il tomberait d’environ 317 milliards de dollars à environ 175 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 45%. Le FMI estime le PIB algérien 2026 à 43.024 milliards de dinars (43,024 trillions DZD) et à 317,17 milliards de dollars au taux officiel.

Voilà la réalité, ce qui explique tout.