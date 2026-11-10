Défense: à Rabat, Israël inaugure les locaux permanents de son attaché militaire au Maroc

Le directeur général du ministère de Défense israélien, Amir Baram, avec le ministre délégué auprès de la cheffe du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi, et l'inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Mohammed Berrid. (PHOTO: ADN)

«Le Maroc n’est pas un simple partenaire de défense. C’est bien plus que cela. Au fil des années, nous avons bâti une relation solide, fondée sur la confiance, le respect mutuel, l’héritage juif et des liens historiques profonds entre nos peuples. Nous entendons continuer à porter la relation entre nos deux pays vers de nouveaux sommets», a déclaré Amir Baram, directeur général du ministère israélien de la Défense, cité dans un communiqué du porte-parole de ce ministère.

Le général de division de réserve conduit une délégation en visite au Maroc au nom du ministre israélien de la Défense, Israel Katz. Selon le communiqué, il a rencontré de hauts responsables de l’appareil de défense marocain, dont le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale et l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR).

Le directeur général du ministère de défense israélien, Amir Baram, avec l'inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Mohammed Berrid. (PHOTO: FAR)

La délégation comprend des représentants de l’armée israélienne. Le ministère indique que les FAR et l’armée israélienne ont développé des liens, dont des entraînements conjoints dans plusieurs domaines.

Au cours de cette visite, Amir Baram doit inaugurer les locaux permanents du bureau de l’attaché de défense à Rabat. Ce bureau est dirigé par le colonel Sharon Itach, premier attaché de défense permanent d’Israël au Maroc.

Le ministère israélien rappelle que les relations sécuritaires entre les deux pays se sont nettement renforcées depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2020 et la signature du protocole d’accord de défense en novembre 2021, précise la même source.

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Toujours selon le communiqué, les industries de défense israéliennes sont très appréciées au Maroc. La plupart des contrats sont conclus dans le cadre d’accords de gouvernement à gouvernement, pilotés par le ministère israélien de la Défense. Ces industries accompagnent aussi la création d’une industrie de défense marocaine indépendante, à travers des coentreprises et des accords de compensation.

Le ministère inscrit ce déplacement dans sa stratégie d’approfondissement de la coopération avec les pays amis. Cette stratégie vise également à développer les exportations de défense, afin de renforcer la montée en puissance de l’armée israélienne, de peser sur la politique étrangère et de soutenir l’industrie et l’économie du pays.

Deux entretiens lundi à Rabat

Pour rappel, Amir Baram a été reçu lundi par Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès de la cheffe du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale. L’entretien s’est tenu au siège de cette administration, en exécution des hautes instructions royales, selon un communiqué conjoint de l’Administration de la défense nationale et de l’état-major général des FAR.

Les deux responsables se sont félicités du niveau de coopération atteint dans le domaine de la défense. Cette coopération s’appuie sur une base juridique qui couvre la protection des informations et matériels militaires classifiés, la cybersécurité, les échanges d’expériences et d’expertises ainsi que la formation du personnel.

Ils ont aussi mis en avant les avancées du partenariat en matière d’acquisition d’équipements et de technologies militaires, ainsi que dans l’industrie de défense. Leurs échanges ont porté sur les voies de renforcement de la coopération bilatérale, notamment la construction d’une base industrielle de défense et le développement de la cybersécurité.

Le même jour, sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu Amir Baram à l’état-major général. Les deux responsables ont souligné la dynamique positive de la coopération militaire bilatérale, en particulier dans le développement capacitaire, les échanges d’expériences et d’expertises, la formation et la coopération technique.

Ils ont enfin réaffirmé leur volonté commune de renforcer cette coopération par la mise en œuvre des plans d’action arrêtés par la Commission militaire conjointe. Ce mécanisme sert à l’échange, à la coordination et à l’exploration de nouvelles perspectives de coopération.