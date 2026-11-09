Niger: sommé de s’expliquer, le régime algérien fait le procès des origines marocaines du porte-parole de l’UE

Le 25 octobre, le Parlement algérien a voté à l’unanimité –comme toujours– la décision d’Abdelmadjid Tebboune d’envoyer des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) au Niger. C’est le premier déploiement de troupes algériennes à l’étranger depuis la guerre israélo-arabe de 1973. Un régime qui a fait de la «non-ingérence» un dogme pendant un demi-siècle, et qui l’invoque à chaque critique, envoie donc ses soldats chez un voisin.

Le 30 octobre, au point de presse quotidien de la Commission européenne, un journaliste interroge le porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères, Anouar El Anouni. Sa réponse tient en quelques mots de routine diplomatique. Bruxelles suit la situation, souhaite connaître la portée, l’objectif et la base juridique de l’opération, et appelle à des mesures «transparentes» et «proportionnées». C’est le minimum qu’on attend d’un partenaire quand une armée franchit une frontière au Sahel.

Pour Alger, c’était déjà trop. Le 8 novembre, l’agence officielle algérienne APS publie un texte intitulé «Algérie-Niger: Quand l’affabulation se substitue à la diplomatie européenne». Dès la première ligne, le porte-parole officiel de l’Union devient «un individu se présentant comme le porte-parole de l’Union européenne». L’agence dément une demande de précisions que personne n’avait annoncée. Puis vient l’argument central, le seul qui compte à ses yeux: «El Anouni est d’origine franco-marocaine.» Tout est dit. Pour l’agence officielle d’un État, l’origine d’un homme tient lieu de réfutation.

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La consigne était passée, la meute a suivi. Echorouk parle de «mythe» et rattache les propos du porte-parole à ses origines. L’Espoir libéré titre sur «le porte-parole européen qui roule pour un agenda franco-marocain». Algérie Patriotique applaudit «l’éditorial au vitriol» de l’APS, décrit un homme «instrumentalisé» par Paris et Rabat, et annonce déjà le départ de l’ambassadeur de France. En quarante-huit heures, une question de journaliste à Bruxelles est devenue un complot franco-marocain contre l’Algérie.

Il faut appeler les choses par leur nom. Ce n’est pas une polémique diplomatique, c’est du délit de faciès érigé en ligne éditoriale d’État. Le régime ne conteste pas ce qu’a dit le porte-parole, il conteste ce qu’il serait. Il ne répond pas à la question, il fouille l’arbre généalogique de celui qui la pose. Une ascendance marocaine, réelle ou supposée, suffit à faire d’un fonctionnaire européen un agent ennemi. Si un responsable européen tenait ce langage sur un Algérien, Alger crierait au racisme, et elle aurait raison.

Ce qui se joue là, c’est un lynchage. Un homme est désigné à la vindicte, nommé et ciblé par l’agence officielle d’un État, puis par toute une presse, non pour ce qu’il a fait mais pour ce qu’il serait. La mécanique est connue: de l’article on passe à l’insulte, de l’insulte à la menace, et les réseaux sociaux font le reste. En livrant à la foule le nom et les origines supposées d’un fonctionnaire européen, l’APS prend la responsabilité de tout ce qui suivra. Le régime algérien n’en est pas à son coup d’essai. En décembre 1975, il avait expulsé du jour au lendemain des dizaines de milliers de Marocains installés en Algérie, coupables du seul fait d’être des marocains. Un demi-siècle plus tard, la même logique frappe un homme à Bruxelles: l’origine vaut condamnation.

Cette logique ne s’arrête pas à un homme. Des milliers de fonctionnaires européens, des dizaines de responsables politiques en Europe, ont des origines maghrébines, y compris algériennes. Selon la doctrine de l’APS, aucun ne pourrait parler du Maghreb sans être suspecté de trahison. L’Union européenne s’exprime par la voix de ses porte-parole, pas par celle de leurs grands-parents. Quant au Maroc, convoqué à chaque ligne, il n’est ni au Niger, ni dans la question, ni dans la réponse. Il n’est que dans la tête de ceux qui gouvernent à Alger.

Pendant ce temps, la question reste entière, et personne à Alger n’y a répondu. Combien de soldats? Pour quelle mission? Sur quelle base juridique, au-delà d’un mémorandum bilatéral dont le contenu reste secret? Pour combien de temps? Les députés ont voté sans le savoir. Les Algériens, dont les fils partent au Sahel, ne le savent pas davantage. Un pouvoir qui refuse ces réponses à son propre peuple n’allait pas les donner à Bruxelles.

Le régime algérien n’a rien répondu sur le Niger. Il a seulement trouvé un nom à salir et une origine à dénoncer. C’est le langage d’un pouvoir à court d’arguments, et qui le sait: quand on ne peut rien dire de ses soldats, on parle du sang des autres.