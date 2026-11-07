À Tanger, bientôt un parc littoral sur la corniche de Malabata

Les engins de terrassement et de creusement lourds ont commencé l’aménagement et l’équipement d’un nouveau parc littoral en bordure de l’embouchure de l’oued Mghogha dans le quartier Malabata, annonçant le lancement d’un vaste chantier environnemental et de loisirs qui redessine les contours du front de mer de l’un des plus grands sites urbains de Tanger.

La supervision de terrain de ce projet est assurée par le ministère de l’Intérieur par l’intermédiaire de la wilaya de la région Tanger Tétouan Al Hoceïma, en partenariat avec la société «Tanger Région Aménagement», tandis que les équipes techniques courent contre la montre pour achever l’ensemble des travaux et livrer officiellement l’espace avant le début de la prochaine saison estivale.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre des préparatifs accélérés que mène la ville du Détroit pour accueillir la phase finale de la Coupe du monde 2030, avec pour objectif de créer un front littoral moderne qui offre à la corniche de la ville un nouvel espace de détente répondant aux attentes des habitants et des visiteurs selon des normes d’ingénierie avancées.

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Le nouveau parc comprendra des kiosques modernes de restauration et de rafraîchissement et des sanitaires de nouvelle génération, avec le boisement des espaces environnants, la plantation de dizaines d’arbres et l’installation d’un éclairage moderne, en plus de l’aménagement de passages destinés aux personnes à mobilité réduite et de parcours indépendants pour les marcheurs et les amateurs de vélo, au service de l’activité touristique qui afflue vers la zone en raison de sa proximité avec les les établissements hôteliers.

Aménagement et équipement de la nouvelle corniche sur Malabata à Tanger. Le360

Traitement de la dégradation environnementale et réhabilitation des cours d’eau

Le projet revêt une dimension environnementale précise qui soutient les plans de développement durable, car il découle d’un programme d’investissement auquel la wilaya de la région a consacré une enveloppe financière dépassant 250 millions de dirhams, destinée à recouvrir de nouveau et à traiter les cours d’eau qui traversent le tissu urbain, au premier rang desquels l’Oued Mghogha et l’Oued Souani, afin de mettre fin à la crise des mauvaises odeurs et de la pollution qui ont longtemps fait l’objet de revendications de la société civile.

Cette démarche de terrain a été accueillie avec un net soulagement par les habitants du quartier Malabata, qui ont salué les efforts de développement des infrastructures touristiques et environnementales et exprimé le souhait de voir ces interventions généralisées à l’avenir aux autres oueds qui se jettent dans les eaux de Malabata et sur la plage de Merkala.