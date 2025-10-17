Aménagement urbain: ces avenues de Casablanca qui ont fait peau neuve

Casablanca connaît depuis plusieurs mois une profonde métamorphose urbaine, marquée par d’importants travaux de réaménagement touchant plusieurs grands boulevards, véritables artères vitales de la capitale économique. Cette opération d’envergure vise à moderniser les infrastructures, fluidifier la circulation et rehausser l’esthétique urbaine, afin d’harmoniser l’image de la métropole avec son rang de première ville du pays et de pôle économique majeur du Maroc.

Boulevard Zerktouni: le cœur de la ville repensé

Le boulevard Zerktouni s’est offert un relooking après une série de travaux qui ont porté sur l’élargissement de la chaussée par la réduction du terre-plein central, la rénovation des trottoirs, la modernisation de l’éclairage public et l’aménagement d’espaces verts. Un budget de plus de 111 millions de dirhams a été mobilisé, incluant également la création de pistes cyclables, de passages piétons et de nouveaux parkings. Si certains habitants saluent ces transformations, d’autres estiment que le changement n’est pas très visible.

Boulevard Moulay Abdellah «L’Prince» sous le feu des projecteurs

Le boulevard Moulay Abdellah, connu sous le nom de «L’Prince», a retrouvé une partie de son éclat grâce à un projet de réhabilitation global d’un coût de 240 millions de dirhams. Les travaux ont consisté en la pose d’un dallage moderne en marbre, l’installation d’un nouvel éclairage architectural, la mise en place de pistes cyclables et de caméras de surveillance. Haut lieu de la vie casablancaise au siècle dernier, le boulevard renoue aujourd’hui avec son histoire en mêlant charme patrimonial et modernité.

Boulevard de Fès: un chantier à vocation énergétique et environnementale

Le boulevard de Fès a entièrement été remis à neuf sur près de 800 mètres, avec la réfection de la chaussée, la rénovation des trottoirs et du réseau d’assainissement, ainsi que l’installation d’un éclairage LED à basse consommation. Le projet, d’un coût de 20 millions de dirhams, s’inscrit dans une dynamique visant à faciliter les déplacements entre les différents arrondissements. Une extension des travaux est prévue jusqu’au boulevard 2 Mars.

Boulevard Driss Slaoui: la route vers la corniche reprend vie

Le boulevard Driss Slaoui a bénéficié d’un réaménagement complet comprenant la modernisation de la signalisation, l’élargissement des cheminements piétons et l’amélioration de la voirie. Les travaux, presque achevés, ont porté sur la réfection de la chaussée, la rénovation des trottoirs, la mise en place de marquages au sol et de panneaux de signalisation, ainsi que l’installation de mobilier urbain et d’un éclairage renforcé. Les espaces verts attenants ont également été réaménagés et embellis.

تهيئة شارع إدريس السلاوي بالبيضاء. عادل كدروز

Boulevard Bir Anzarane: renforcer la connectivité urbaine

À l’ouest de la ville, le boulevard Bir Anzarane a fait l’objet de travaux intégrés incluant la réfection de la chaussée, le renouvellement des canalisations d’assainissement et l’installation de nouveaux candélabres. Cette mise à niveau vise à améliorer la connexion entre les quartiers résidentiels, les zones administratives et les pôles commerciaux, tout en modernisant les canalisations pour prévenir les inondations dans un secteur densément peuplé.

لماذا تأخرت أشغال إعادى تهيئة شارع بئر انزران الشهير بوسط الدار البيضاء؟

Boulevard Abdelmoumen: réorganisation des flux et accessibilité renforcée

En raison de son emplacement stratégique et de la densité du trafic, le boulevard Abdelmoumen a été réaménagé par la réorganisation des carrefours, l’élargissement des voies dédiées aux bus et aux véhicules, ainsi que l’adaptation des trottoirs aux normes d’accessibilité et de sécurité piétonne. Le résultat est un espace urbain plus fluide, sécurisé et conforme aux standards d’aménagement modernes.

تهيئة شارع عبد المومن بالبيضاء. le360

Passage Haj Omar Riffi: un axe piétonnier revitalisé

Le passage Haj Omar Riffi a été remis à niveau à travers des travaux portant sur l’éclairage, le réaménagement des trottoirs et la plantation d’arbres. Ces interventions ont redonné à cet axe son rôle de passage stratégique vers le centre-ville, tout en en faisant un espace accueillant et sécurisé pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

تأهيل ممر عمر الريفي. سعيد بوشريط

Dans une déclaration pour Le360, Moulay Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la ville, a rappelé que ces chantiers s’inscrivent dans un programme global de requalification des principaux axes de Casablanca, en perspective de l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

«Notre objectif n’est pas seulement d’embellir la ville, mais aussi d’améliorer le quotidien de ses habitants et d’en faire une vitrine sportive et touristique digne du continent africain», a-t-il affirmé.

Malgré les désagréments temporaires causés par les travaux, de nombreux habitants considèrent ces projets comme une étape nécessaire vers un Casablanca plus fluide, organisé et attrayant.