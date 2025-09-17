Casablanca: la Voie Royale se concrétise enfin!

Prière sur l'esplanade, bondée, de la mosquée Hassan II, pour Aïd Al-Adha de l'an 1446 du calendrier de l'hégire -correspondant au 7 juin 2025. (A.Et-tahiry/Le360).

«Après plus de trois décennies, ponctuées de réunions, de planifications, d’études, de milliards de dirhams dépensés, mais aussi de reddition des comptes ayant provoqué des poursuites judiciaires, le projet de l’Avenue Royale, lancé en 1989 par Feu Hassan II, sera concrétisé», c’est dans ces termes que le quotidien Assabah a annoncé l’objectif de la nouvelle convention de partenariat stratégique, signée au cours de la première semaine de ce mois, entre neuf intervenants, publics et privés, afin d’accélérer la réalisation de ce chantier urbain emblématique, liant le centre-ville, à la Mosquée Hassan II sur une voie de 1.5 kilomètres, résume le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 18 septembre.

Avant d’arriver à ce virage décisif pour relancer le Projet Royal, selon une nouvelle vision et une configuration, le quotidien revient sur la trajectoire de ce chantier pendant plus de trente ans avec des approches, des plans, des études, des planifications, des maquettes et d’autres formes de gouvernance, qui se sont finalement, toutes, soldées par un échec, patent.

Dans ce cadre, «le quotidien impute la responsabilité à la SONADAC (société nationale d’aménagement communal) qui n’avait pu reloger que 20% des habitants concernés dans des zones au quartier Arrahma et dans la préfecture de l’arrondissement de Hay Hassani, sans respect des engagements et des normes requises», a-t-on pu lire.

C’est pourquoi, a aussi expliqué le quotidien, il a été décidé de transférer 90% des compétences et des prérogatives de la SONADAC à la société de développement local, «Casablanca Iskane et Equipement».

La nouvelle mission de cette SDL sera d’assurer le relogement des habitants, leur indemnisation, la prise en charge des habitations menaçant ruine sur le site et l’aménagement d’un grand espace vert qui s’étendra sur une superficie de 50 hectares, mais non entouré de certaines bâtisses dédiées aux services, comme l’indiquait la première conception du projet, ont souligné les mêmes sources.

Le quotidien a précisé que la SONADAC n’aura désormais que certaines tâches secondaires au quartier Nassim, sous la supervision de la CDG (Caisse de dépôt et de gestion) avec l’obligation de verser à «Casablanca Iskane et Equipement», une somme de 250 millions de dirhams tous les six mois, jusqu’à 2029, soit 2 milliards de dirhams.

C’est ainsi que la nouvelle vision a mis un terme à l’aventure de la SONADAC et les appétits de la mafia de l’immobilier, qui spéculait autour de ce projet pendant des années, a aussi écrit le quotidien.

Dans une déclaration au quotidien, Abdellah, résident sur les lieux, affirme qu’il avait entendu parler de ce projet il y a trente ans, alors qu’il était enfant, mais en vain, et rien n’a été mené jusqu’au bout, et a formulé le souhait de le voir se concrétiser, aujourd’hui.