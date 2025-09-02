Casablanca: deux milliards de dirhams pour relancer le projet de l’Avenue royale

Nabila Rmili, maire de Casablanca, lors de la session extraordinaire du Conseil de la ville, le 2 septembre 2025. (A.Et-Tahiry/Le360)

«Vous devez être fiers de ce moment historique», a déclaré la maire de Casablanca, Nabila Rmili, s’adressant aux élus réunis pour cette session extraordinaire. L’ordre du jour portait exclusivement sur l’examen et l’adoption d’une convention destinée à accélérer la concrétisation de l’Avenue royale, un projet structurant censé relier la mosquée Hassan II à la Place Mohammed V.

Le projet, imaginé il y a plus de 40 ans par le défunt roi Hassan II, a enfin trouvé un cadre favorable à sa réalisation. La convention a été conclue entre plusieurs partenaires majeurs: CDG Développement, la Société nationale d’aménagement communal (Sonadac, filiale de la CDG), la wilaya de la région Casablanca-Settat, les préfectures de Casablanca-Anfa et de Hay Hassani, l’Agence urbaine de Casablanca, la Commune de Casablanca, ainsi que la société Casablanca Iskane et Équipements.

En vertu de cette convention, la Sonadac va procéder au transfert des actifs immobiliers liés au projet au profit de la Commune de Casablanca.

En outre, toutes les compétences et missions auparavant confiées à la Sonadac dans le cadre de ce projet seront transférées à la société Casablanca Iskane et Équipements, notamment le relogement, l’indemnisation, la libération des terrains, la démolition, etc.

Selon la maire, «toutes les conditions sont désormais réunies pour donner vie à ce rêve urbain». Elle a précisé qu’il s’agira de la plus grande promenade d’Afrique, s’étendant sur une superficie de 50 hectares.

Mobilisant un investissement de 2 milliards de dirhams, poursuit-elle, ce projet ambitionne de transformer Casablanca en une métropole de rang mondial, capable de rivaliser avec des villes comme New York, Boston ou Londres.

Par ailleurs, le projet inclut le développement d’un nouveau pôle urbain au quartier Ennassim (non loin du pôle Casa Anfa) conçu en partie pour reloger les ménages occupant les constructions situées sur le périmètre du projet de l’Avenue royale. Il accueillera également plusieurs infrastructures majeures, dont la nouvelle gare LGV, une gare RER, ainsi qu’une nouvelle gare routière, a précisé Nabila Rmili.