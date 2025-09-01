Société

Projet de l’avenue royale à Casablanca: une gifle à la mafia de l’immobilier

المحج الملكي هو الأقدم على الورق، وطال انتظاره زهاء العقدين، يمثل لوحده قطبا ومتنفسا جماهيريا هاما، يمتد طوله على مسافة كلم ونصف، وهي الفاصلة ما بين مسجد الحسن الثاني وساحة الأمم المتحدة، سيتم تشييد عمارات تأوي عدة شركات وأبناك، وسيكون هذه المحج مزينا ببنايات ومنشآت مختلفة من قبيل قصر المؤتمرات والمسرح الكبير.

Vue aérienne de l'avenue Royale, menant à la mosquée Hassan II, à Casablanca.. Dr

Revue de presseLe projet de l’Avenue Royale sera concrétisé selon une nouvelle vision donnant à la Métropole une nouvelle façade architecturale et culturelle, résolument tournée vers l’avenir. Les détails, dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 18h42

La nouvelle convention de partenariat visant à accélérer la réalisation du chantier urbain emblématique de l’Avenue Royale, liant le centre-ville à la Mosquée Hassan II, a infligé un véritable camouflet à la mafia de l’immobilier et ses connexions dans la capitale économique du Royaume et ailleurs.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 2 septembre, la nouvelle vision de ce chantier structurant a ainsi mis un terme aux supputations et manœuvres qui laissaient entendre que les hectares en question seraient investis pour bâtir de grands centres commerciaux, des gratte-ciel, des résidences de luxe, des restaurants, des night-clubs, et des clubs pour VIP.

Cette approche, qualifiée de “sauvage” par le quotidien, aurait aiguisé l’appétit de plusieurs promoteurs immobiliers, des hommes d’affaires et des investisseurs marocains et non-Marocains. D’après les mêmes sources, des maquettes dans ce sens auraient été préparées et mises au point par des bureaux d’études dont les patrons auraient noué des relations avec des responsables au niveau de la ville et à l’échelle de la Région.

La dernière réunion consacrée au projet de l’Avenue Royale, rappelle le quotidien, a été présidée par la maire de Casablanca, Nabila Rmili, en présence de ses adjoints, ses conseillers, du directeur régional de la CDG (Caisse de dépôt et de gestion), le directeur de la SONADAC (société nationale d’aménagement communal) et le représentant de l’Agence urbaine de Casablanca.

Lors de cette réunion, explique Assabah, les détails du projet dans sa nouvelle vision ont été passés en revue, notamment le grand espace vert qui s’étendra sur une superficie de 50 hectares, entouré de certaines bâtisses dédiées aux services.

Plusieurs autres infrastructures, des parkings, des allées piétonnes et des projets structurés et structurants sont également prévus pour donner à la Métropole du Royaume une nouvelle façade, tant architecturale que culturelle.

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 18h42
#Urbanisme#Immobilier#Architecture#Casablanca

