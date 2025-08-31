Société

Rabat: le quartier populaire d’El Nahda 2 entièrement réaménagé

À Rabat, le quartier populaire de Nahda 2 est en plein réaménagement.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/08/2025 à 12h00

VidéoLe quartier d’El Nahda, situé près de Takaddoum et de Mabella à Rabat, est en pleine rénovation. La Société Rabat Aménagement, pour le compte de la wilaya, mène des travaux d’envergure sur les différentes artères.

Ce projet de réaménagement comprend l’élargissement et le goudronnage des routes, la pose de nouveaux trottoirs, le pavage des rues et l’installation d’un nouvel éclairage public. Le quartier bénéficiera également d’un nouveau réseau de télécommunications et accueillera prochainement une maison des jeunes et un commissariat de police.

Cette rénovation donne une nouvelle impulsion à ce quartier populaire. Interrogé par Le360, un habitant nommé Mohamed a confié que cette transformation, avec la réfection des rues et la création d’espaces verts, était un rêve devenu réalité. Il a également noté que ce programme s’inscrit dans la préparation de Rabat pour des événements sportifs majeurs comme la CAN et le Mondial 2030.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/08/2025 à 12h00
#Rabat#Aménagement#Urbanisme#Rabat Aménagement

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Infrastructures à Rabat: l’avenue Al Melia à Hay Ryad en plein chantier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: le quartier populaire d’El Akkari en pleine rénovation

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat se dote d’un nouvel espace vert près du stade Moulay Abdellah

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Urbanisme: la BNPJ enquête sur des soupçons d’irrégularités à la commune de Rabat

Articles les plus lus

1
Comment Alger a sciemment marginalisé la Ligue arabe dans la fabrique de la cause sahraouie
2
Pourquoi François Mitterrand a «reconnu» le Polisario en 1977, manœuvre qui a influencé la gauche française
3
Opération Marhaba 2025: des adieux émouvants à l’aéroport d’Oujda-Angad
4
Le Monde à l’envers
5
Le Maroc mérite mieux qu’un récit paresseux!
6
Taha Bouhafs: du casseur LFI de banlieue au bouffon numérique du Polisario
7
Info360. Le groupe CDG à la rescousse pour accélérer le projet de l’Avenue royale à Casablanca
8
Une polémique qui fait «Tach»: le clip du rappeur marocain Draganov scandalise l’Algérie
Revues de presse

Voir plus