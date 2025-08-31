Rabat: le quartier populaire d’El Nahda 2 entièrement réaménagé

Ce projet de réaménagement comprend l’élargissement et le goudronnage des routes, la pose de nouveaux trottoirs, le pavage des rues et l’installation d’un nouvel éclairage public. Le quartier bénéficiera également d’un nouveau réseau de télécommunications et accueillera prochainement une maison des jeunes et un commissariat de police.

Cette rénovation donne une nouvelle impulsion à ce quartier populaire. Interrogé par Le360, un habitant nommé Mohamed a confié que cette transformation, avec la réfection des rues et la création d’espaces verts, était un rêve devenu réalité. Il a également noté que ce programme s’inscrit dans la préparation de Rabat pour des événements sportifs majeurs comme la CAN et le Mondial 2030.