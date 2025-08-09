Société

Infrastructures à Rabat: l’avenue Al Melia à Hay Ryad en plein chantier

Les travaux d'aménagement d'une artère principale du quartier Ryad à Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/08/2025 à 20h05

VidéoLe quartier de Hay Ryad bénéficie lui aussi du programme de rénovation des grandes avenues de Rabat. Notre équipe a pu constater les travaux d’élargissement et d’embellissement en cours sur l’avenue Al Melia, l’une des artères principales du quartier.

Les travaux d’élargissement se concentrent sur les deux sens de l’avenue Al Melia, qui s’étend du rond-point Abderrahim Bouabid, près de l’hôpital militaire Mohammed V, jusqu’à l’autoroute périphérique menant à l’Université internationale de Rabat (UIR).

La Société d’aménagement de Rabat, maître d’ouvrage, a également aménagé de nouveaux trottoirs et installé un système d’éclairage public moderne. Un chauffeur de taxi, M. Kadiri, a exprimé sa satisfaction, soulignant que ces travaux, sur ce tronçon de 2 kilomètres, vont fluidifier la circulation.

Ces grands projets d’infrastructure à Rabat préparent la ville à accueillir d’importants événements sportifs, comme la CAN et la Coupe du Monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/08/2025 à 20h05
#Rabat#Urbanisme#Infrastructures

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Coupe du monde 2030: le financement des infrastructures ne pèsera pas sur le budget général de l’État, assure Fouzi Lekjaa

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Infrastructures: des projets à 324 millions de dirhams pour le développement de Fès-Meknès

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Infrastructures: 324 millions de dirhams pour la réalisation de la troisième tranche de la voie express Fès-Taounate

Sports

Infrastructures: le groupe de Florentino Perez s’intéresse au Grand stade Hassan II

Articles les plus lus

1
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
2
Les sept plaies du tourisme
3
Nedjib Sidi Moussa, le scribe servile: aboyeur d’Alger et arnaqueur intellectuel en France
4
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
5
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
6
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
7
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
8
Quand un aveugle attaque le Maroc…
Revues de presse

Voir plus