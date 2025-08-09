Infrastructures à Rabat: l’avenue Al Melia à Hay Ryad en plein chantier

Les travaux d’élargissement se concentrent sur les deux sens de l’avenue Al Melia, qui s’étend du rond-point Abderrahim Bouabid, près de l’hôpital militaire Mohammed V, jusqu’à l’autoroute périphérique menant à l’Université internationale de Rabat (UIR).

La Société d’aménagement de Rabat, maître d’ouvrage, a également aménagé de nouveaux trottoirs et installé un système d’éclairage public moderne. Un chauffeur de taxi, M. Kadiri, a exprimé sa satisfaction, soulignant que ces travaux, sur ce tronçon de 2 kilomètres, vont fluidifier la circulation.

Ces grands projets d’infrastructure à Rabat préparent la ville à accueillir d’importants événements sportifs, comme la CAN et la Coupe du Monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal.