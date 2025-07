Infrastructures: des projets à 324 millions de dirhams pour le développement de Fès-Meknès

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a donné, mardi 8 juillet, le coup d’envoi officiel des travaux du troisième tronçon du projet de dédoublement de la route nationale n°08 reliant Fès à Taounate. Cette initiative vise à renforcer les infrastructures de transport et à améliorer la connectivité routière dans la région de Fès-Meknès. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation officielle composée de responsables centraux et régionaux, du gouverneur de la province ainsi que de plusieurs élus locaux.

Ce tronçon s’étend sur 19 kilomètres (km), depuis l’entrée de la commune de Bouarous jusqu’aux limites de celle d’Aïn Kansra, avec un investissement global de 324 millions de dirhams (MMAD). Il complète les précédents segments de ce vaste projet de dédoublement d’un axe routier vital, long de 73 km. L’objectif est de réduire le temps de trajet, améliorer la sécurité routière et renforcer la dynamique de liaison entre les pôles de Fès et Taounate, dans une optique de développement territorial équilibré et durable.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et le Conseil régional de Fès-Meknès. Il comporte quatre tronçons, dont certains ont atteint des stades avancés de réalisation, tandis que d’autres sont encore à l’étude ou en phase de préparation.

La visite du ministre a également permis de faire le point sur plusieurs projets routiers, qu’ils soient achevés, en cours de réalisation ou en phase de programmation, dans la province de Taounate. L’ensemble de ces initiatives s’inscrit dans une dynamique visant à désenclaver la région et à renforcer son maillage infrastructurel.

À ce jour, 137 km de routes ont été élargis et renforcés, 26 ouvrages d’art reconstruits ou rénovés et deux carrefours aménagés, pour un investissement dépassant les 380 MMAD. En parallèle, des travaux sont en cours sur 121 km de routes, la construction de trois nouveaux ouvrages, et l’aménagement de 18 km de tronçons supplémentaires, pour un coût de 302 MMAD.

S’agissant des projets à venir, une enveloppe budgétaire de 82 millions de dirhams a été mobilisée pour l’entretien de plus de 22 km de routes, l’élargissement et le renforcement de 11 km supplémentaires, la reconstruction de neuf ouvrages d’art, ainsi que la réparation des dégâts causés par les inondations sur six points sensibles. Ce programme illustre l’ampleur des investissements consentis en faveur de la modernisation du réseau routier dans la province de Taounate.

Dans le même élan, le ministre Nizar Baraka a présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat portant sur la réalisation de la rocade de Taounate. Ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre d’un plan global visant à renforcer le réseau routier et à fluidifier le trafic. Doté d’un budget de 70 millions de dirhams, il a pour objectifs d’améliorer les conditions de transit, de réduire la congestion urbaine et de renforcer l’attractivité économique de la ville.

L’ensemble de ces projets contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations locales, à la stimulation de l’investissement et à une meilleure intégration des zones rurales dans un réseau routier moderne et efficient. Ils s’inscrivent pleinement dans les orientations nationales en matière de réduction des disparités territoriales et sociales, tout en visant à valoriser le potentiel économique de la région Fès-Meknès.

Barrage Ratba

Sur le plan hydraulique, Nizar Baraka a annoncé que les travaux de construction du barrage Ratba, l’un des plus grands barrages au Maroc, ont atteint un taux d’avancement de plus de 30%. Cette infrastructure stratégique, d’une capacité d’environ un milliard de mètres cubes, vise à sécuriser l’approvisionnement en eau potable, à protéger la région contre les inondations et à renforcer l’irrigation agricole, notamment pour la filière oléicole, pilier majeur de l’économie locale.

Le barrage Ratba est le deuxième plus grand ouvrage hydraulique du bassin du Sebou, après le barrage Al Wahda. Il représente un investissement total d’environ 4,5 milliards de dirhams, dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 lancé par Sa majesté le roi Mohammed VI.

تقدم أشغال سد الرتبة

Le chef de projet, Mohssine Bahtat, a précisé que ce projet permettra d’améliorer la productivité agricole, de générer des emplois, de produire de l’énergie hydroélectrique propre et de réduire le délai de réalisation de plus d’une année. Le remplissage du barrage est prévu pour la fin de l’année 2028.

Ces projets majeurs s’inscrivent dans une stratégie intégrée du ministère de l’Équipement et de l’Eau visant à améliorer les infrastructures routières et hydrauliques et à consolider les bases du développement durable dans la province de Taounate, avec un impact positif attendu sur les conditions de vie des populations locales et sur la relance de la dynamique économique régionale.