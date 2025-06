Autoroutes de l’eau: la liaison Oued Sebou–Oum R’bia en bonne voie, selon Nizar Baraka

Après le franc succès de l’autoroute de l’eau entre Oued Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, le Maroc avance dans la réalisation prochaine de la seconde autoroute de l’eau, cette fois entre ce même barrage et le bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia, a confirmé ce mardi le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Dans une déclaration pour Le360, le ministre a précisé que le financement de ce troisième grand projet hydraulique — après celui entre le barrage Kharouba et Tanger, puis celui entre Oued Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah — sera assuré par les Émirats arabes unis. Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un accord récemment signé entre le roi Mohammed VI et le président émirati, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane. L’expertise technique mobilisée pour cette nouvelle infrastructure sera entièrement marocaine.

Rappelons que, dans le cadre de la lutte contre la sécheresse, les projets dits d’«autoroutes de l’eau» visent à interconnecter les bassins hydrauliques du Sebou, du Bouregreg et de l’Oum Er-Rbia afin de garantir un approvisionnement en eau potable plus fiable, en particulier pour la région Rabat-Casablanca et les zones avoisinantes. Le premier tronçon, reliant le Sebou au Bouregreg, est déjà opérationnel et permet de transférer des volumes importants d’eau du nord vers le centre du pays.

Par ailleurs, le ministre a détaillé les budgets alloués par son département en 2025 pour la réalisation de divers projets d’infrastructure publique: barrages, routes, ports… L’enveloppe globale s’élève à 70 milliards de dirhams. À ce jour, 16 barrages sont en cours de réalisation, auxquels s’ajoutent trois autres dont les travaux sont très avancés.

Concernant les infrastructures portuaires, Nizar Baraka a indiqué que le port Atlantique de Dakhla devrait être achevé en 2028, le taux d’avancement des travaux étant actuellement de 38%. Quant au port de Nador, sa livraison est prévue pour 2026.