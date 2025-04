Pluies salvatrices: le barrage Al Wahda, le plus grand du Maroc, rempli à 57,1%

Les abondantes précipitations de mars ont permis une nette amélioration des réserves en eau du barrage Al Wahda, le plus grand du Maroc. Celles-ci se chiffrent à 2.011,4 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 57,1%.

Implanté sur l’oued Ouerrha, affluent de l’oued Sebou, à 40 kilomètres au sud-est de Ouazzane et 60 km au nord-ouest de Fès, le barrage Al Wahda, d’un capacité de stockage de 3.522,3 millions de mètres cubes, est une pièce maîtresse du système hydrique marocain. Cette infrastructure en terre, dotée d’un remblai principal et d’un remblai de col, s’étend sur 2.600 mètres avec une hauteur de 88 mètres.

Selon Moustapha Tantaoui, responsable du barrage, celui-ci alimente en eau potable plus de 20 communes rurales des provinces de Taounate, Ouazzane et Chefchaouen, tout en irriguant 115.000 hectares de terres agricoles, dont 100.000 dans la plaine du Gharb et 15.000 sur Ouargha. Il joue également un rôle crucial dans la protection contre les inondations. Plus encore, Al Wahda alimente le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, qui dessert Rabat et Casablanca, via des lâchers dans l’oued Sebou, et génère 400 GWh d’énergie hydroélectrique par an.

Les 232 millimètres de pluies depuis le 7 mars ont injecté 70% des apports du bassin de Sebou, qui regroupe 11 barrages. Résultat: une réserve régionale de 2,78 milliards de mètres cubes, dépassant les 50% recensés au 28 mars, selon Nourreddine Essarghini de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou. À l’échelle nationale, les stocks s’élèvent à 6.421 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 38,3%.

Grâce aux précipitations enregistrées en mars, le barrage Al Wahda, le plus grand du Maroc, a vu son taux de remplissage grimper à 57,1% ce mardi 1er avril 2025, soit 2.011,4 millions de mètres cubes. (Y.Jaoual/Le360)