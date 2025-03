Voici où en est le taux de remplissage des barrages après les dernières précipitations

Les dernières précipitations et chutes de neige ont permis aux barrages du Maroc de se réapprovisionner, comblant ainsi le retard par rapport à 2024. Selon la Direction générale de l’hydraulique, au mardi 11 mars, les volumes stockés s’élèvent à 4.978,4 millions de mètres cubes (m³), soit 29,56% de la capacité totale estimée à 16.840,2 millions de m³. À la même période en 2024, ce volume n’excédait pas 4.197,4 millions de m³ (26%), ce qui représente une progression de 18,61 % en un an.

Cette tendance positive est visible au niveau du barrage Oued El Makhazine, le plus grand de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Son taux de remplissage atteint désormais 72,8%, représentant un volume de 490 millions de m³, contre 67,5% en 2024 (454,5 millions de m³), soit une augmentation de 7,8%.

Dans la même dynamique, le barrage 9 Avril, situé près d’Assilah et affichant une capacité de 300 millions de m³, connaît également une hausse. Son taux de remplissage passe de 16,4% en 2024 à 20,9% aujourd’hui, avec un volume qui s’établit à 62,6 millions de m³, soit un gain de 13,5 millions de m³ (27,5%).

Cependant, certains barrages connaissent une évolution inverse. C’est le cas du barrage Dar Khrofa, dans la province de Larache, qui enregistre une baisse. Malgré une capacité totale de 480,3 millions de m³, son taux de remplissage recule à 14,8% (70,9 millions de m³), contre 18% en 2024 (86,2 millions de m³), soit une diminution de 15,3 millions de m³ (17,7%).

Une tendance similaire est observée au barrage Al Wahda, le plus grand réservoir du Maroc, situé dans la province d’Ouezzane. Sa capacité de 3.522,3 millions de m³ lui permet d’être un point stratégique pour la gestion de l’eau. Toutefois, son taux de remplissage recule de 42,2% (1.487,9 millions de m³) en 2024 à 39,4% cette année (1.387,1 millions de m³), soit une perte de 100,8 millions de m³ (6,8%).

Le barrage Mohammed V, situé à 67 kilomètres de Nador, affiche quant à lui un taux de remplissage de 49%, soit un volume de 117,2 millions de m³, contre 33,8 millions de m³ une année auparavant, soit une évolution positive de 246,8%.

سد محمد الخامس بإقليم الناظور

En revanche, dans la province de Taza, le barrage Hassan II affiche une amélioration notable, avec un taux de remplissage passant de 12,8% à 15,5 %. Cela se traduit par une augmentation de 10,7 millions de m³ en un an, atteignant désormais 60,8 millions de m³ (+21,4 %). Le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Rabat, enregistre un rebond. Son taux de remplissage grimpe à 45,4%, contre 23,8% l’année précédente. Avec un volume actuel de 442,3 millions de m³, il marque une augmentation de 210,1 millions de m³, soit une progression de 90,5%.

Le barrage Al Massira, situé dans la province de Settat, affiche également une nette amélioration. Bien que son taux de remplissage demeure relativement faible, il progresse de 1,2% à 3,1%, atteignant un volume de 83,5 millions de m³ contre 32,6 millions un an plus tôt. Cette hausse de 50,9 millions de m³ représente une augmentation de 156,1%.

Dans la région de Marrakech-Safi, le taux de remplissage du barrage Mansour Dahbi bondit de 14,9% en 2024 à 44% cette année. Avec un volume actuel de 196,1 millions de m³, contre 66,5 millions l’an dernier, il enregistre une hausse de 129,6 millions de m³, soit une progression de 194,9 %.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, les évolutions sont plus contrastées. Le barrage Bin El Ouidane, malgré une capacité de 1.215,5 millions de m³, subit un recul, passant de 8,1% (99 millions de m³) à 6,5% (78,9 millions de m³), ce qui représente une diminution de 20,1 millions de m³ (-20,3%). En revanche, le barrage Ahmed Hansali enregistre une légère amélioration. Son taux de remplissage progresse timidement de 7,8% à 8,1%, portant son volume à 54,3 millions de m³, soit un gain de 1,9 million de m³ (+3,6%).

Taux de remplissage des barrages les plus importants. (Source: Direction de l’hydraulique)

Évolution des Taux de Barrages Barrage Capacité (millions de m³) Taux au mardi 11 mars (%) Volume actuel (millions de m³) Taux précédent (%) Volume précédent (millions de m³) Wahda 3522.3 39.4 1387.1 42.2 1487.9 Massira 2657.0 3.1 83.5 1.2 32.6 Idriss Premier 1129.6 26.2 295,7 19.8 223.6 Bin Ouidane 1215.5 6.5 78.9 8.1 99.0 Sidi Mohammed Ben Abdellah 974.8 45.4 442.3 23.8 232.2 Oued El Makhazine 672.9 72.8 490.0 67.5 454.5 Ahmed Hansali 668.2 8.1 54.3 7.8 52.4 Hassan II 392.3 15.5 60.8 12.8 50.1 Mansour Dahbi 445.5 44.0 196.1 14.9 66.5 Dar Khrofa 480.3 14.8 70.9 18.0 86.2 9 avril 300.0 20.9 62.6 16.4 49.1





Les pluies attendues cette semaine devraient booster ces réserves

Selon le chef du service partenariat et communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), Houcine Youaabed, cet épisode pluvieux, qui a permis aux barrages d’améliorer leurs réserves hydriques, devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Mardi, des pluies parfois orageuses et localement fortes toucheront plusieurs régions du nord et du centre du Maroc, notamment le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Saiss, le Rif et le Moyen Atlas. Des précipitations modérées sont attendues sur les plaines au nord de Safi, les plateaux de phosphates, Oulmès et le Haut Atlas.

Des chutes de neige concerneront les Haut et Moyen Atlas, accompagnées d’un temps froid avec gelée ou verglas sur les reliefs et zones voisines. Des rafales de vent assez fortes à fortes sont prévues sur plusieurs régions, dont le Tangérois, le Rif, l’Atlas et le Sud-Est.

Mercredi, les pluies et averses orageuses continueront à affecter le nord du pays, avec des précipitations sur le Tangérois, le Loukkos, le nord du Gharb, le Moyen Atlas et l’ouest de la Méditerranée. Le vent restera fort sur les mêmes régions.

De jeudi à samedi, le temps restera instable avec des pluies et averses attendues jeudi et vendredi sur le nord, le centre, l’Atlas, le Rif et le nord de l’Oriental.