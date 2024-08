Autoroute de l’eau. Voici où en sont les travaux d’interconnexion des barrages oued El Makhazine et Dar Khrofa

Le projet d’interconnexion des barrages oued El Makhazine et Dar Khrofa entre dans sa phase finale. (S.Kadry/Le360)

En pleine exécution, le projet d’interconnexion des barrages oued El Makhazine et Dar Khrofa, pour lequel une enveloppe de 798 millions de dirhams a été allouée, entre dans sa phase finale. Les travaux, qui avancent à un rythme soutenu, devraient s’achever à la fin du mois de septembre.

Avec un débit de 3,2 mètres cubes (m³) par seconde, ce projet permettra le transfert annuel de 100 millions de m³ d’eau entre deux des principaux barrages du bassin du Loukkos. Cette initiative est cruciale pour la région, notamment dans un contexte de succession d’épisodes de sécheresse.

«Le barrage Dar Khrofa, situé dans la commune de Zaaroura et doté d’une capacité de 480 millions de m³ d’eau, est un pilier central de ce projet. En plus de sa fonction d’irrigation de 21.000 hectares dans la zone de Rissana-Suakin, il fournit de l’eau potable à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et contribue à la prévention des inondations dans les zones avoisinantes», fait savoir Mohcin Asri, responsable à la tête de cet ouvrage hydraulique.

Ce projet d’interconnexion hydraulique est l’un des plus grands projets dans le nord du Maroc, tant en termes d’investissements financiers que d’autres aspects qui concernent la valeur du projet destiné à fournir de l’eau potable à Tanger, Asilah et les environs.

Cette nouvelle autoroute de l’eau s’étendra à travers trois circonscriptions de la province de Larache, à savoir celle du Loukkos, celle d’oued El Makhazine, ainsi que celle de Moulay Abdessalam Ben Mchich, où est implanté le barrage de Dar Khrofa.

