Autoroute de l’eau: les réserves du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah s’élèvent à plus de 250 millions de m3

Les eaux de l'Oued Sebou se déversant, via l'autoroute de l'eau, dans le barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah, près de Rabat.

«Sans compter les récentes précipitations, le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah a augmenté son volume de stockage, à travers l’autoroute de l’eau venant de l’Oued Sebou, à plus de 250 millions de mètres cubes», a affirmé, dans une déclaration pour Le360, une source du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Toutefois, comme l’explique notre source, ces 250 millions de m3 ne représentent que 26% de la capacité totale du barrage, qui s’élève à 974 millions de m3.

Avec un débit de 15 m3 par seconde, la connexion avec l’Oued Sebou achemine chaque jour vers le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah pas moins de 1,2 million de m3 d’eau, dont 850.000 m3 alimentent quotidiennement les régions de Rabat et de Casablanca Sud, ainsi que les zones de Skhirat, Bouznika et Mohammédia.

Mieux, le débit vers la ville blanche est appelé à augmenter dans les prochaines semaines. Et pour cause, le réseau transportant de l’eau du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah vers les régions de Casablanca va être bientôt renforcé, dans le cadre d’un vaste projet consistant à installer de nouvelles conduites, d’une section plus importante, en remplacement des conduites existantes.

Pour rappel, le mégaprojet d’interconnexion des bassins de l’Oued Sebou et du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah a nécessité un investissement avoisinant les 6 milliards de dirhams.

Cette autoroute de l’eau, réalisée grâce à une expertise marocaine, permet d’acheminer jusqu’à 400 millions de mètres cubes d’eau par an vers les régions de Rabat et de Casablanca Sud.