Province de Figuig: les précipitations record remplissent les barrages et ravivent les oasis

Après des années de sécheresse, la province de Figuig a connu des précipitations record au cours de cette campagne agricole, réconfortant les agriculteurs de la région. «Les pluies reçues par la province cette saison ont dépassé largement la moyenne annuelle, notamment dans les zones de Abbou Lakhal et de Figuig, où elles se sont élevées à plus de 150 mm», indique, dans une déclaration pour Le360, Saleh Serghini, directeur régional de l’agriculture à Figuig.

On s’en doute, ces précipitations ont eu des retombées très positives sur la province. «Elles ont permis aux barrages de Sfisef et Rkiza, principales sources d’approvisionnement des oasis de Figuig, d’atteindre un taux de remplissage de 100%, à plus de 30 millions de mètres cubes», détaille notre interlocuteur. Un tel volume suffit pour irriguer en continu ces oasis pendant une période allant de trois à quatre ans, «à condition que l’utilisation de ces ressources en eau soit rationalisée», estime-t-il.

Et pour compléter ce tableau idyllique, les pluies ont aussi permis de renflouer la nappe phréatique dans la province, profitant aux sources et aux puits utilisés notamment dans l’irrigation. «Ces précipitations ont eu un effet bénéfique sur les eaux souterraines, conduisant à la reprise du débit de nombreuses sources naturelles», confirme Mohamed Nacer, président du Conseil local de l’eau de Figuig, qui regroupe les associations des usagers de l’eau dans les oasis de Figuig et de Abbou Lakhal.

De quoi laisser espérer une meilleure production agricole dans la région, notamment pour la culture des dattes. «Si les conditions climatiques continuent être aussi favorables, on peut tabler cette année sur une récolte de plus de 8.500 tonnes de dattes dans la province», conclut Saleh Serghini.