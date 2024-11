Province de Figuig: 45% des travaux du barrage Kheng Grou achevés malgré les intempéries

Les pluies diluviennes, d’un débit de 3.800 m³/s, qui ont frappé Fkih Ben Salah en septembre dernier, ont mis à mal de nombreux projets. Le chantier du barrage Kheng Grou, d’une capacité estimée à 1,06 milliard de mètres cubes, n’a pas échappé à ces intempéries. Les eaux tumultueuses ont endommagé une partie des infrastructures et interrompu les travaux.

Grâce à un déploiement important de moyens humains et matériels, les travaux ont pu reprendre à un rythme soutenu, assure la plateforme Maa Dialna, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau. «Après l’épisode des inondations, une priorité absolue a été donnée au nettoyage du site. Les équipes techniques se sont concentrées sur l’excavation des matériaux déplacés par les eaux, la remise en état du lit de la rivière et la sécurisation des structures endommagées. Une fois ces opérations terminées, les travaux ont repris avec la pose de béton compacté roulé (BCR), une technique essentielle pour garantir la solidité et la durabilité de l’ouvrage», explique Hassan Faiq, responsable des travaux.

Aperçu des travaux de construction du barrage Kheng Grou.

Doté d’un budget de 1,2 milliard de dirhams, le barrage Kheng Grou, qui sera livré en 2026, améliorera l’approvisionnement en eau potable de la région tout en répondant aux besoins d’irrigation des terres agricoles. Il participera également à la recharge des nappes phréatiques et assurera une protection efficace contre les inondations.