Province de Taounate: la construction du barrage Ratba achevée au tiers

Les travaux de construction du barrage Ratba, situé dans la province de Taounate, sont réalisés à hauteur de 30%, selon les derniers chiffres communiqués par la plateforme Maa Dialna, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Avec un réservoir prévu d’un milliard de mètres cubes, ce barrage, doté d’un budget de 2,9 milliards de dirhams pour les travaux de génie civil, sera livré en février 2028, soit un an plus tôt que prévu. Situé à environ 1.000 mètres d’altitude, l’ouvrage bénéficie d’un emplacement stratégique pour maximiser la collecte des eaux de pluie. Une fois achevé, il couvrira une étendue de 2.678 hectares, et permettra de capter annuellement jusqu’à 351 millions de mètres cubes d’eau.

Aperçu des travaux de construction du barrage Ratba dans la province de Taounate. (Y.Jaoual/Le360)

Avec une longueur de 1.340 mètres et une hauteur de 98,4 mètres, le barrage repose sur une structure de remblais renforcée par un écran en béton. Ce dispositif nécessite quelque 22 millions de mètres cubes de matériaux de construction, assurant la solidité et la résilience de l’infrastructure face aux défis climatiques croissants.

Outre ses objectifs en matière de stockage, de gestion d’apports hydriques et d’irrigation, le barrage Ratba intégrera des installations pour la production d’énergie hydroélectrique, ajoutant ainsi une composante énergétique au projet.