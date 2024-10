Province de Sidi Kacem: à 90% des travaux réalisés, le barrage Koudiat Borna bientôt livré

Dernière ligne droite pour les travaux de construction du barrage Koudiat Borna qui affichent un taux de réalisation de 90%. Selon Lahcen Imani, responsable du projet, l’ouvrage hydrique, situé à 30 kilomètres au nord de Sidi Kacem, aura une capacité allant jusqu’à 12 millions de mètres cubes (m3) d’eau chaque année.

«D’une hauteur maximale sur fondations de 22 mètres, le barrage a mobilisé une enveloppe de 1,38 milliard de dirhams. Un budget qui couvre les travaux de génie civil ainsi que les aspects hydromécaniques et les analyses techniques», détaille notre interlocuteur.

L’accélération des travaux, lancés en décembre 2021, a permis d’avancer la date de finalisation du chantier de près de 14 mois, pour une livraison au cours du mois de décembre 2024, alors que le calendrier initial la planifiait pour le début de l’année 2026, poursuit-il.

Aperçu des travaux de construction du barrage Koudiat Borna. (Y.Jaoual/Le360). le360

«Toutes les matières premières et les matériaux, comme le fer, le ciment et le gravier, sont scrupuleusement inspectés pour garantir la durabilité et la performance de l’ouvrage», en conformité avec les standards nationaux et internationaux, assure Rachid Ayirou, directeur de la qualité au barrage.

Outre son rôle essentiel dans l’irrigation et le développement agricole de la région, le barrage Koudiat Borna a été également conçu pour répondre aux besoins croissants en eau potable des habitants de Sidi Kacem, Sidi Slimane et des zones environnantes. «Cette infrastructure hydrique est tout aussi cruciale pour la régulation du débit des cours d’eau, jouant ainsi un rôle préventif contre les risques d’inondation», note Mohamed Cheikhi, chef du service technique du barrage.