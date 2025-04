En un mot, qu’est-ce qu’un bon prof’?

Le récent rapport du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a mis en lumière plusieurs lacunes dans la phase expérimentale des écoles dites d’excellence. Une de ces lacunes est liée à la pénurie de personnel qualifié, c’est-à-dire «bien diplômé et jouissant d’une formation adéquate à la pédagogie». Mais est-ce suffisant? Il me semble que la qualité essentielle d’un bon prof’ est souvent méconnue. Quelle est-elle?

Nous avons tous, dans nos souvenirs d’école ou de lycée, l’image d’un prof ‘génial’ et celle d’un autre, ‘nul’, ‘horrible’… Il s’agit là d’appréciations personnelles, teintées d’émotion. Il manque une analyse raisonnée; voici la mienne, après quelques anecdotes.

Jeune ingénieur OCP, dirigeant une mine de phosphate à Khouribga, j’eus un jour à résoudre un problème qui relevait plus de la mécanique que de l’ingénierie civile (ma spécialité). J’allai donc voir un collègue diplômé de l’École spéciale de mécanique et d’électricité. Il jeta un coup d’œil au schéma que je lui avais soumis et me fit cette réponse stupéfiante:

- Ouais, je vois. Je comprends ton problème, mais je ne peux pas t’expliquer…

Étonné, j’insistai:

- Tu ne vois pas la solution?

- Si, si, mais je ne peux pas l’expliquer.

Je n’ai jamais oublié cette saynète. Chaque fois que j’y pense, je me dis que ce gars-là aurait fait un très mauvais professeur. Comment peut-on être incapable d’expliquer quelque chose qu’on comprend? La fameuse sentence de Boileau vient immédiatement à l’esprit: «Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement/ Et les mots pour le dire arrivent aisément.»

«On ne prononce pas une conférence pour écraser le public, mais pour lui transmettre quelque chose.»

Autre anecdote. Je posai un jour à un professeur de philosophie (nommons-le Boulboul) une question très précise sur Ibn Roshd. Il me répondit par un long discours filandreux auquel personne de sensé n’aurait pu comprendre mot. Quand je le lui fis remarquer, loin d’expliciter sa réponse, Boulboul se rengorgea, très fier d’avoir su ne pas se faire comprendre. Il gardait ainsi son savoir pour lui.

Vous connaissez ces conférenciers qui, devant un public profane, commencent leur laïus pas une phrase du genre: «L’aporie de la contingence est l’acmé de l’ontologie spinozienne dans son appréhension heuristique du conatus…». Que les auditeurs restent assis sur leur chaise après un début aussi abscons témoigne de leur sens exagéré de la décence. En réalité, ils devraient se lever et sortir de la salle après avoir signifié au cuistre d’aller se faire voir chez les Grecs -chez Socrate en particulier. On ne prononce pas une conférence pour écraser le public, mais pour lui transmettre quelque chose.

Même chose pour un professeur. Il n’occupe pas l’estrade pour parader, pour se faire mousser, mais pour transmettre des connaissances à ses élèves, pour éveiller leur esprit critique, pour les enrichir intellectuellement.

Enfin, troisième anecdote, j’ai vu un jour un de mes collègues (nommons-le Ayman) donner deux fois un cours (trois heures, quand même…) parce que certains de ses élèves l’avaient raté à cause d’un problème de transport. Rien ne l’obligeait à le faire. Par ailleurs, Ayman donne des cours très animés, très interactifs, avec pour seul objectif de partager son savoir.

Ces trois anecdotes ont en commun une notion: la générosité.

Mon ex-collègue ingénieur n’avait pas eu la générosité de m’expliquer pas à pas la solution qu’il prétendait ‘voir’. Boulboul le prof’ de philo fit preuve, lui aussi, de pingrerie: il ne voulait pas partager ce qu’il savait. A contrario, Ayman fut généreux de son temps et de son énergie en donnant deux fois son cours.

Conclusion: pour recruter des professeurs, il faudrait non seulement s’assurer de leurs compétences en termes de savoir et de pédagogie, mais aussi de leur générosité. Comment? Je ne sais pas… Peut-être faudrait-il se renseigner discrètement auprès de leur entourage? Ou noter les pourboires qu’ils laissent aux serveurs de restaurant? Je plaisante, of course, mais ce serait peut-être un bon indicateur de ce qui constitue, pour moi, la qualité essentielle d’un enseignant.