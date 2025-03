Et ces gens-là ont le droit de vote?

Le droit de vote universel -c’est-à-dire accordé à toute personne majeure, sans restriction- est considéré aujourd’hui comme l’un des piliers de la démocratie. Ça n’a pas toujours été le cas. On parle de ‘démocratie athénienne’ alors qu’à Athènes, comme dans toutes les cités grecques antiques, les esclaves (considérés comme des biens de possession), les femmes (éternelles mineures) et les ‘barbares’ non grecs qui y habitaient ne disposaient pas du droit de vote.

De même, le suffrage censitaire, mode de suffrage dans lequel seuls les citoyens dont le total des impôts directs dépasse un seuil (le cens), était courant en Europe jusqu’au milieu du 20ème siècle. Le suffrage censitaire était inscrit dans la Constitution de 1791, qui suivit la Révolution française et qui plaçait pourtant la souveraineté dans le peuple. Belle contradiction, puisqu’une grande partie du peuple, qui ne payait pas d’impôt direct faute de moyens, ne pouvait pas voter…

Mais bon, tout cela est dépassé et aujourd’hui, le droit de vote universel semble être un acquis indiscutable dans la définition de ce qu’est une démocratie.

Cela dit, quelques événements récents pourraient peut-être remettre cet acquis en question.

Prenons le cas de ce qu’il est convenu d’appeler des ‘influenceurs’. Je suis tombé par hasard sur le pedigree de celui qui a été expulsé récemment vers l’Algérie -qui n’a pas voulu de lui. Cet homme de 59 ans, quasiment illettré, est agent de nettoyage dans une salle de sport de Montpellier. Il passe donc ses journées, un seau et une balayette à la main, à frotter, récurer et tirer les chasses d’eau dans les toilettes. Tout cela le rend évidemment compétent pour traiter de politique internationale, de géostratégie et d’économie. Le soir, il réalise des vidéos et les diffuse. Il a, paraît-il, des centaines de milliers de ‘followers’.

Stupéfait, je me suis intéressé à d’autres ‘influenceurs’, de toutes nationalités, parmi ceux qui font profession d’insulter et dénigrer les politiciens et les autorités de leur pays. Dans tous les cas, il s’agit d’individus qui n’ont aucun diplôme, aucune qualification, aucune expérience professionnelle de haut niveau. Et ils donnent leur avis sur tous les sujets: économie, politique, pratique religieuse, diplomatie, etc.

À la limite, ce ne serait pas grave si personne ne les écoutait. Après tout, on croise parfois dans la rue des pauvres hères qui crient, l’écume aux lèvres, qui injurient, diffament et divaguent sans qu’on leur prête la moindre attention. Mais pour ce qui est de nos hurleurs modernes, on nous dit qu’ils ont parfois des millions d’abonnés. Or ces derniers votent. C’est-à-dire qu’ils participent à la prise de décision en ce qui concerne les grands problèmes qui concernent leur pays.

On pourrait donc avoir la situation suivante: un parti sérieux se présente aux élections avec un programme clair, réaliste et chiffré pour faire face à la crise économique. Un autre parti, fait de démagogues et de charlatans, annonce qu’il va supprimer les impôts, offrir un logement et une voiture à chaque citoyen et décréter la gratuité des hammams. Il suffit que quelques influenceurs du genre ignare ignorant soutiennent ces hurluberlus pour que le pays s’engouffre dans une voie sans issue.

À quoi sert d’avoir le droit de vote si c’est pour donner son bulletin, les yeux fermés, à un type qui nettoie les toilettes dans un gymnase?

Ne devrait-on pas restreindre le droit de vote à ceux qui peuvent prouver qu’ils ne sont les ‘followers’ d’aucun crétin illettré?

Notez que je ne fais que poser la question.

À chacun d’y répondre, en conscience et après mûre réflexion.