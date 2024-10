Province de Chichaoua: le chantier du barrage Boulaouane à un taux de réalisation de 53%

Le chantier du barrage Boulaouane, situé dans la province de Chichaoua, précisément à 5 kilomètres d’Imintanout, progresse à un rythme soutenu. À ce jour, 53% des travaux ont été réalisés, dépassant les prévisions grâce à une réduction notable du délai initial.

Comme le confirme Mohamed El Watli, responsable du projet, dans une déclaration à Maa Dialna, plateforme affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau, le calendrier des travaux a été raccourci de plus de six mois, pour une mise en service attendue en juillet 2026.

Aperçu des travaux de construction du barrage Boulaouane, dans la province de Chichaoua.. DR

Les efforts se concentrent actuellement sur la construction du déversoir de sécurité, élément essentiel pour évacuer les excédents d’eau et prévenir d’éventuelles inondations. En plus de sa fonction de protection contre les crues, l’infrastructure hydrique renforcera significativement la capacité de stockage d’eau dans la région Marrakech-Safi, grâce à une capacité allant jusqu’à 66 millions de mètres cubes, et jouera ainsi un rôle majeur dans l’approvisionnement en eau potable de ses habitants.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 1,26 milliard de dirhams, le projet vise également à combler le déficit hydrique des périmètres d’irrigation de petite et moyenne taille situés en aval du barrage. Grâce à cette structure de 73,5 mètres de hauteur sur fondation et d’une longueur de crête de 355 mètres, plusieurs zones agricoles profiteront d’un approvisionnement régulier en eau, optimisant ainsi la production locale.