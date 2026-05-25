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Sala Al-Jadida: incendie rapidement circonscrit à la forêt de la Maâmora

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Revue de presseDifférentes équipes d’intervention ont rapidement réussi à circonscrire hier, dimanche 24 mai, un incendie qui s’est déclenché dans la forêt de Maâmora, près de Sala Al-Jadida. Une enquête est en cours, afin de déterminer les causes et les origines des départs de feu. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 25/05/2026 à 18h40

L’incendie, qui s’est déclaré hier soir, dimanche 24 mai, dans la forêt de la Maâmora, près de Sala Al-Jadida (région de Rabat-Salé-Kénitra), a été rapidement maîtrisé et circonscrit grâce à une intervention rapide des pompiers, en coordination avec d’autres services compétents. L’ensemble de ces services, placés en état d’alerte maximale, se sont rendus sur les lieux pour superviser les opérations, qui se sont poursuivies jusqu’à l’extinction complète des brasiers, relaie Al Akhbar de ce mardi 26 mai.

D’après des sources interrogées par le quotidien, dès que l’incendie s’est déclaré, les sapeurs-pompiers, alertés, se sont rendus rapidement sur les lieux avec tous les dispositifs et les équipements nécessaires pour maîtriser le feu, l’empêcher de se propager vers d’autres superficies de la forêt de la Maâmora, où il a été circonscrit en un temps record. Les opérations ont été compliquées en raison de la nature du terrain et la densité des arbres dans certains endroits de cette forêt, ont indiqué ces sources.

Grâce à la coordination dont ont fait preuve les différents intervenants et au professionnalisme des sapeurs-pompiers, l’extinction des brasiers a pu avoir lieu sans qu’aucune perte humaine ne soit à déplorer. Selon Al Akhbar, l’incendie, en plusieurs départs de feu, a détruit plusieurs aires boisées dont la superficie totale «n’a pas encore pu être déterminée par les services compétents». L’enquête en cours, sous la supervision du parquet, permettra de déterminer les causes ayant provoqué le déclenchement de cet incendie. En attendant que les enquêteurs livrent leurs conclusions, les sources du quotidien ont évoqué plusieurs pistes dont l’une, accidentelle, serait due à une erreur humaine involontaire, ou encore «un comportement inapproprié dans une chaleur extrême, qui aurait été un facteur aggravant». L’incendie a été à l’origine de scènes de panique parmi les habitants de la région de Sala Al-Jadida, qui ont suivi, inquiets, la progression de la fumée, avant que l’incendie ne soit définitivement circonscrit.

Par Hassan Benadad
Le 25/05/2026 à 18h40
#forêt de la Maâmora#incendie#Sala Al-Jadida

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