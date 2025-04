Pneumatiques: le Chinois Daya met le cap sur le Royaume

L’entreprise chinoise Shandong Daya Co., Ltd. a franchi une étape décisive dans sa stratégie d’expansion à l’international en obtenant, ce mercredi 9 avril, les autorisations officielles nécessaires pour lancer un ambitieux projet d’investissement dans le Royaume.

C’est ce qu’indique le quotidien L’Opinion, précisant que cette décision s’inscrit dans une volonté de contourner les obstacles liés aux tensions commerciales mondiales, en particulier les barrières douanières, qui affectent les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En s’implantant à l’étranger, la société entend consolider sa compétitivité sur les marchés internationaux et sécuriser sa présence à long terme au sein d’un écosystème industriel globalisé.

Après une évaluation minutieuse des différentes options possibles, Shandong Daya a opté pour le Royaume, convaincue par les nombreux atouts que le Royaume présente pour les investisseurs étrangers, écrit-on.

Le Royaume du Maroc offre en effet un environnement économique stable, une gouvernance politique jugée fiable, des infrastructures financières et logistiques modernes, ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée, autant de facteurs qui font du Maroc une plateforme idéale pour le développement industriel.

Sa situation géographique stratégique, à la croisée des marchés européen, africain et américain, ajoute un avantage concurrentiel non négligeable à cette décision.

Le projet annoncé par Daya prévoit la construction d’une unité de production spécialisée dans la fabrication de fils d’acier pour tringles de pneus et de câbles en acier destinés à l’industrie pneumatique.

L’usine sera dotée d’une capacité annuelle de 200.000 tonnes, répartie en deux phases de développement.

La première phase verra la mise en place d’une capacité de 40.000 tonnes par type de produit, tandis que la seconde permettra d’ajouter 60.000 tonnes supplémentaires pour chacun.

Cette montée en puissance progressive vise à accompagner la croissance de la demande tout en assurant une installation maîtrisée et durable.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à l’obtention de deux documents essentiels: l’Avis d’enregistrement de projet d’investissement à l’étranger délivré par la Commission provinciale du développement et de la réforme du Shandong, ainsi que le Certificat d’investissement à l’étranger des entreprises émis par le ministère provincial du Commerce.

Ces autorisations légitiment l’engagement de l’entreprise à investir hors de Chine, tout en lui garantissant un cadre juridique sécurisé pour opérer sur le sol marocain.

Spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de fils d’acier pour tringles, de câbles en acier pour pneumatiques et de fils destinés aux tuyaux industriels, Daya fournit des composants essentiels à une large gamme d’applications, allant des pneus de véhicules particuliers à ceux des poids lourds, en passant par les engins de chantier et même les avions.

En établissant une base industrielle dans le Royaume, la société renforce sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur des matériaux de renforcement pour pneumatiques, tout en consolidant son rayonnement sur les marchés africains et internationaux.