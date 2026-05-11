Seize chantiers, près de 30 milliards de dirhams engagés... la stratégie «grands barrages du Maroc» en chiffres

Pas moins de 16 grands barrages sont actuellement en construction pour une capacité totale de 5.037 millions de m³ (Mm³), selon les données du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Le coût global du programme est de 29,53 milliards de dirhams d’investissement.

En tête des chantiers les plus avancés figure le barrage Sidi Abbou dans la province de Taounate, avec un taux de réalisation de 99,5%. D’une capacité de 200 Mm³, son coût s’élève à 1,209 milliard de dirhams. Dans la province d’Al Haouz, le barrage Aït Ziat affiche 99% d’avancement pour une capacité de 185 Mm³, mobilisant un investissement de 1,942 milliard de dirhams.

Toujours dans ce peloton de tête, les travaux de reconstruction du barrage Sakia El Hamra, dans la province de Laâyoune, enregistre un taux de 93% pour une capacité de 113 Mm³ et un coût de 652 millions de dirhams.

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Le barrage Beni Azimane, dans la province des Driouch, suit à 88% de réalisation, avec une capacité de 44 Mm³ pour un investissement de 1,482 milliard de dirhams. Dans la province d’Agadir, le barrage Tamri atteint également 88% d’avancement pour 204 Mm³ de capacité et 3,272 milliards de dirhams engagés, ce qui en fait l’un des projets les plus coûteux du programme.

Un second groupe en phase active

La surélévation du barrage Mokhtar Soussi, dans la province de Taroudant, progresse à 77% pour une capacité de 280 Mm³. La surélévation du barrage Mohammed V, dans l’Oriental, affiche 67,5% de réalisation pour un coût de 1,548 milliard de dirhams.

Le barrage Targa Ou Madi, dans la province de Guercif, enregistre 84% d’avancement pour une capacité de 287 Mm³ et un coût de 1,849 milliard de dirhams. Dans la province de Chichaoua, le barrage Boulaouane progresse à 74% pour 66 Mm³ et 1,356 milliard de dirhams.

Le barrage Kheng Grou, dans la province de Figuig, atteint 70% de réalisation pour une capacité d’un milliard de mètres cubes et un investissement de 1,384 milliard de dirhams.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360). LE360

Dans la province d’Azilal, le barrage Oued Lakhdar affiche 68% d’avancement pour 150 Mm³ et 1,717 milliard de dirhams. Ratba, dans la province de Taounate, présente un taux de 46% pour 1,009 milliard de mètres cubes et 4,369 milliards de dirhams, ce qui en fait l’investissement le plus élevé de l’ensemble du programme.

Le barrage Ribat El Kheir, dans la province de Sefrou, n’affiche pour l’heure que 22% d’avancement. Le barrage Taghzirt, dans la province de Beni Mellal, enregistre un taux de 10,5% pour une capacité de 85 Mm³ et un investissement d’1,517 milliard de dirhams.

(Y.Jaoual/Le360)

Deux ouvrages entreront bientôt en phase de lancement. Le barrage Imfout, dans la province de Settat, et le barrage Bou Ahmed, dans la province de Chefchaouen, visent des capacités respectives de 145 et 95 Mm³ pour des coûts de 1,3 et 2,7 milliards de dirhams.

Sept grands barrages en programmation 2025-2027

En parallèle, sept grands barrages sont inscrits au programme d’investissement 2025-2027. Il s’agit du barrage Dar Maimoun (province de Chefchaouen), le barrage Tfer (à Larache), le barrage Guenfouda (de Figuig), le barrage Ali Thelat (Chefchaouen), le barrage Bab Ouender (Taounat), le barrage Boukhmissat (Khemissat), sans oublier les travaux de surélevation du barrage Bouhouda à Taounate.

Afin de faire face aux cycles de sécheresse, le Maroc a opté pour une diversification de ses ressources hydriques, en mettant notamment l’accent sur le dessalement et les autoroutes de l’eau. En parallèle, huit grands barrages ont été mis en service depuis 2021 (Kaddoussa, Tiddas, Toudgha, Agdez, Fask, M’dez, Koudiat Borna et Ghiss), accroissant les capacités nationales de stockage. Quatre barrages de taille moyenne sont en cours de construction, à savoir Tassa Ouirgane, Msalit, Aïn Ksob et Sidi Yakoub.

Le programme de 155 petits barrages court sur la période 2022-2027. Douze ont déjà été entretenus, 45 sont en cours de réalisation, 30 sont programmés pour 2026 et 68 sont en cours d’étude pour 2027.