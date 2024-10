Précipitations record à Figuig: des barrages à pleine capacité, une saison agricole sous de bons auspices

Ce sont des pluies salvatrices qui se sont abattues sur Figuig en septembre. Ces précipitations abondantes, atteignant jusqu’à 170 millimètres dans certaines localités, ont non seulement permis de remplir les barrages, mais elles ont aussi régénéré les terres agricoles et les pâturages de toute la province. Des zones comme Matarka, Tendrara, Talsint et Bni Tadjite ont particulièrement bénéficié de cette manne, qui redonne espoir aux agriculteurs et éleveurs de la région.

Selon Saleh Serghini, directeur provincial de l’agriculture à Figuig, ces précipitations ont eu un impact direct et immédiat sur les ressources en eau de la région. «Tous nos barrages, comme ceux de Rkiza et Machraâ Safsaf, ont atteint leur capacité maximale. Cela garantit l’irrigation des oasis et des terres agricoles environnantes pour les mois à venir», affirme-t-il.

L’afflux d’eau a aussi permis de remplir les petits barrages collinaires, vitaux pour l’approvisionnement en eau des zones pastorales. Ce renouvellement hydrique a revitalisé les pâturages. Ce qui va permettre aux éleveurs de réduire les coûts d’alimentation animale et d’offrir de meilleures conditions pour l’élevage. Cette situation est particulièrement bénéfique dans une région où les éleveurs sont souvent confrontés aux défis liés à la sécheresse, fait observer notre interlocuteur.

Lire aussi : Des réserves en hausse: voici les barrages qui ont le plus profité des dernières pluies

En ce qui concerne les terres agricoles, les effets se font déjà sentir. Grâce aux systèmes d’irrigation mis en place, plus de 90% des surfaces cultivables des oasis ont pu être irriguées, favorisant ainsi une reprise des cultures, notamment celle des dattes. Les agriculteurs, optimistes, entrevoient une saison agricole bien meilleure que les précédentes.

Les nappes phréatiques ont également bénéficié de ces précipitations, avec une augmentation du débit des sources et des puits, assurant une meilleure durabilité des ressources en eau pour l’irrigation et l’abreuvement du bétail, conclut le responsable.